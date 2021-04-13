Коронавирус в Твери, последние новости на 13 апреля 2021: В Вышнем Волочке застрявшая в грязи скорая не смогла подъехать к вертолету санавиации

Футбольные блельщики полтора часа выталкивали из грязи "скорую помощь". Фото: vk.com/volochek69

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38522 случая заражения COVID-19 (+89 за сутки).

Выздоровели 36550 человек (+100 за последние сутки).

Изолированы 1196 больных (-12).

Умерли 780 человек (+3 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12372 заболевших (+38 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2694 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2122 (+4),

Ржев – 2132 (+12),

Калининский район – 1595 (+6),

Торжок – 1584 (0),

Кимры – 1528 (+2).

Бологовский район – 1010 (+1).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 89 809 человек – это 80,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировались 328 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 83 945 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

10 апреля во время товарищеского матча между футбольными командами Вышнего Волочка и Удомли на стадион "Авангард" в Вышнем Волочке для доставки тяжелобольного пациента в Тверь приземлился вертолет санавиации.

- Вертолет привез жизненно необходимое оборудование для транспортировки больного, местная скорая помощь должна была забрать оборудование, доставить его в ЦРБ, где больного переключат со стационарного оборудования на аппаратуру для транспортировки, но всё пошло не по плану, машина скорой помощи застряла на подьезде к вертолету, - поделились подробностями ЧП очевидцы в группе "Вышний Волочек - говорим и показываем".

На помощь пришли болещики, которые приехали поддержать команды. Общими усилиями "скорую" вытолкали из грязи, перегрузили оборудование, но на обратном пути машина снова увязла в грязи.

Вертолет санавиации дожидаться пациента уже не мог и вернулся с санитарного задания без больного.

в комментариях под постом жители Волочка сообщают, что вечером того же дня в город прилетал еще один вертолет, и ситуация со "скорой" повторилась - машину снова пришлось выталкивать из грязевого месива. Удалось ли забрать пациента в Тверь - пользователям соцсетей неизвестно.

Напомним, в бюджете Тверской области на обеспечение работы санитарной авиации в 2021 году предусмотрено свыше 88 млн рублей. Также планируется финансирование на эти цели из федерального бюджета.

Графика: ПТО

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