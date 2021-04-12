Старица-2021: капитальный ремонт тротуаров и продолжение благоустройства общественных территорий

Приём граждан в Старице. Фото: ЗСТО

Почти всегда приём жителей - это мероприятие довольно длительное. Люди приходят как по предварительной записи, так и без неё в надежде на решение своего вопроса. Депутаты принимают всех, как было и в этот раз. Круг вопросов самый широкий: начиная от деятельности муниципального унитарного предприятия, которое занимается аптеками на территории Старицкого района и заканчивая вопросами, связанными с опиловками деревьев.

- Отдельные вопросы, поднятые на приеме, взяты на проработку, в том числе, с точки зрения предложений об изменениях в федеральное законодательство, которые касаются особых возможностей для МУПов. Подумаем и о внесении изменений в наши законодательные акты по теме поддержки аптечной сети там, где частник не добирается до сельских населённых пунктов. Безусловно, важная тема – предложения населения о развитии сети спортивных сооружений в Старице. Естественно, при этом местная власть должна предусмотреть свою долю софинансирования, чтобы войти в федеральную или областную программы. Были вопросы ремонта учреждений культуры, в частности, ДК на станции Старица. Там скоро уже документы будут поданы для участия в федеральной программе. То есть, какая-то часть вопросов являлась новой, какая-то - продолжение нашего прежнего разговора. Например, мы обязались поэтапно отслеживать на федеральном уровне прохождение того же проекта по ремонту станционного ДК, - прокомментировал итоги приема спикер областного парламента Сергей Голубев.

Затем начался осмотр объектов, первый из которых расположен рядом с администрацией района. Это парк имени адмирала Октябрьского, причем, на работы по благоустройству потрачено свыше 2 миллионов рублей.

Старица. Фото: ЗСТО

- Мы знаем, как ценят и любят старичане своего земляка-адмирала и, наверное, следующим шагом будет установка там бюста адмирала Октябрьского. Сейчас планируется организовать сбор средств. Я надеюсь, что в следующем году мы увидим конкретный результат, - говорит депутат Законодательного Собрания Тверской области Константин Антонов.

ДепутатыЗС и руководство Старицкого района на осмотре улиц райцентра. Фото: ЗСТО

Далее - парк по улице Коммунистической. Работы на месте бывшего заросшего пустыря начались еще в 2015-м году. Сейчас про пустырь не напоминает ничего. Территория вычищена, проложены дорожки, установлены фонари и скамейки. Но благоустройство продолжается.

- В центре будет установлен фонтан с цветовой гаммой, музыкальным сопровождением. Планируем здесь установить ещё одну большую площадку. Скорее всего, это будет крепость, где дети смогут играть. Также планируем создать молодёжную зону в виде арт-объекта, - делится планами заместитель главы администрации Старицкого района Алексей Капитонов.

- За последние годы сделано, действительно, очень много для благоустройства города. Все эти парковые зоны, общественные места, спортивные площадки для нашей молодёжи. Вот совсем недавно на этом месте был пустырь, а теперь жители города любят здесь гулять, потому что есть прекрасная детская площадка, скоро появится молодёжная зона, - говорит заместитель главы администрации Старицкого района Марина Рыжкова.

Действительно, Старица серьёзно изменилась в лучшую сторону, причем, это отмечают как сами старичане, так и гости города. Единодушно выделяют отремонтированные дороги, новую набережную, мост, городской сад, Дом Культуры. В этом году районное руководство запланировало масштабные дорожные работы.

- По дорожным работам мы планируем капитально переделать все тротуары по улицам Володарского и Ленина. Поменяем покрытие, ливнёвки, лотки. Эти процедуры уже отторгованы, подрядчиков мы уже знаем. Со следующей недели они готовы выйти на объекты и начать работы, - рассказывает Алексей Капитонов.

Плюс к этому, есть планы капитального ремонта дорожного покрытия и тротуаров по улице Карла Маркса.

- Старица никогда не подводила своих жителей. Всё, что в последние три года планировалось по благоустройству и созданию комфортной городской среды, всё было сделано. Поэтому, я не сомневаюсь, что и нынешний год принесёт новый облик тем территориям города, которые планируется благоустроить, - уверен председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.