Коронавирус в Твери, последние новости на 12 апреля 2021: в Твери прошел ретро автопробег, а продажу путевок в летние лагеря приостановили на неопределенный срок

Последние новости о коронавирусе на 12 апреля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ, ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38433 случая заражения COVID-19 (+91 за сутки).

Выздоровели 36450 человек (+101 за последние сутки).

Изолированы 1206 больных (-15).

Умерли 777 человека (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12334 заболевших (+38 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2691 (+6),

Вышневолоцкий городской округ – 2118 (+1),

Ржев – 2120 (+8),

Калининский район – 1589 (+1),

Торжок – 1584 (0),

Кимры – 1526 (+2).

Бологовский район – 1009 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 89 481 житель Тверской области, за последние сутки - 628 человек.

За весь период в регионе проведено 654 633 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 790.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Графика: Яндекс

11 апреля в Твери состоялся ретро автопробег в честь празднования 60-летия первого полета человека в космос.

Колонну возглавил автомобиль ГАЗ-21 (Волга) 1969 года выпуска. Он принадлежит участнику Великой Отечественной войны Ашоту Оганесову. В 1975 году Ашот Смбатович получил ее от советского космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Алексея Александровича Губарева.

Автоколонна проехала от площади Гагарина по улицам и проспектам и финишировала у Тверского краеведческого музея.

Также, стало известно, что в Твери приостановлена продажа путевок в детские оздоровительные лагеря под Тверью. Летний отдых школьников вночь оказался под угрозой. В прошлом году из-за пандемии лагеря были закрыты. Первые смены заехали лишь в июле.

В этом году бронирование приостановили по техническим причинам.

- В связи с техническим сбоем на портале leto.tver.ru, прием заявок на летнюю кампанию 2021 года откладывается. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - сообщает сайт бронирования путевок.

О возобновлении продажи путевок будет сообщено в ближайшее время.

Графика: ПТО

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