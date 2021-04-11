Коронавирус в Твери, последние новости на 11 апреля 2021: в Твери написали "Тотальный диктант", а в лесах Торопца медведица Пужа вышла из спячки

Последние новости о коронавирусе на 11 апреля Фото: vk.com/obrcrussia, Степан КАМЕНЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38342 случая заражения COVID-19 (+93 за сутки).

Выздоровели 36349 человек (+102 за последние сутки).

Изолированы 1221 больных (-15).

Умерли 772 человека (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12296 заболевших (+26 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2685 (+9),

Вышневолоцкий городской округ – 2117 (+6),

Ржев – 2112 (+5),

Калининский район – 1588 (+3),

Торжок – 1584 (+1),

Кимры – 1524 (+4).

Бологовский район – 1007 (+3).

Прививку от коронавируса сделали 88 853 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 962 человека.

За весь период в регионе проведено 653 843 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 581.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Графика: Яндекс

10 апреля жители Твери написали "Тотальный диктант" 2021. В городе была организована работа двух открытых площадок: в библиотеке им. Горького в Свободном переулке, 28 и на филфаке ТвГУ на проспекте Чайковского, 70.

Количество мест на площадках было ограничено. Участники регистрировались заранее. В Твери диктант писали около 160 человек. Многие писали диктант онлайн. Результаты можно будет проверить позже самостоятельно.

Оценки за диктант будут известны на следующей неделе. Результаты опубликуют на официальном сайте "Тотального диктанта".

Биологи из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области рассказали, как маленькая медведица Пужа пережила зиму.

- Молодая медведица до сих пор находится в берлоге, изредка выглядывая, но не отходя от нее. Два дня назад была хорошая солнечная погода, и Пужа несколько раз появилась из своего зимнего укрытия, - написали специалисты.

Когда идет снег, Пужа снова прячется. Да и в теплую погоду далеко от берлоги не отходит.

Но скоро, как отмечают биологи, наступит пора в медвежьем расписании, и Пужа окончательно выйдет из берлоги, начнет искать пропитание. Для нее в вольере уже подготовлены гостинцы.

Графика: ПТО

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