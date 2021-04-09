Акробаты Гии Эрадзе на манеже в Твери работают без страховки

В Тверском цирке прошла открытая репетиция шоу «Королевский Цирк». Фото: Степан КАМЕНЕВ

9 апреля в Тверской государственный цирк пригласили ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей и пациентов Детской областной клинической больницы. Для них артисты шоу «Королевский Цирк» представили несколько номеров и рассказали о секретах своей работы. Приурочено это было к Всемирному дню цирка, который ежегодно отмечают в третью субботу апреля, в 2021-м это будет 17 апреля.

Для гостей своё мастерство показали акробаты (в том числе, с першами), жонглёры, дрессировщики с розовыми пеликанами и попугаями ара, дрессировщица с сенбернарами и королевскими пуделями. После каждого номера исполнители ответили на вопросы зрительного зала.

Например, пояснили, что все артисты труппы заслуженного артиста России Гии Эрадзе работают без страховки. Но это не значит, что акробаты, к примеру, сразу выполняют трюки под куполом. Во время репетиций высоту набирают постепенно.

Все артисты работали без страховки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Также публика в этот день лицезрела третью по величине птицу в мире – пеликана. И не просто пеликанов, а розовых пеликанов. Дрессировщики Дарья и Владимир Лекаревы рассказали, что в цирке пеликаны живут дольше, чем в естественной среде обитания. В этом же номере летают попугаи ара. Кстати, для того чтобы выучить несложные номера, попугаям достаточно всего двух недель, трюки посложнее усваиваются за полгода. Зачастую птицы сами подают идеи для номеров, проявляя свой игривый характер.

Розовый пеликан. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В номере «Патруль» на арене появились сенбернары и королевские пудели. Дрессировщик Виктория Елисеенко пояснила, что работать с животными начинают, когда им только 3-4 месяца. И всё в игровой форме, никакого громко слова в их сторону! А чтобы выполнять поставленные задачи подопечные хорошо кушают – на 16 хвостатых уходит 10-12 килограммов корма в день.

Интересно, что все шесть сенбернаров, выступающие в номере, кровные братья. Спокойные и миролюбивые.

Шесть братьев сенбернаров. Фото: Степан КАМЕНЕВ

У номера групповых жоглёров кеглями своя особенность. Одна из артисток, Лаура Сафаргалина, продолжательница семейной династии. Её мама и папа – циркачи. А отец, Халиль Сафаргалин, работает до сих пор. Он руководил постановкой номера «Дворцовые забавы», который идёт в новой программе «Королевского цирка».

Другой артист шоу Алихан Алиханов, циркач в третьем поколении, работает со специальными шестами – першами. Под его руководством акробаты – мужчины и женщины – проявляют чудеса ловкости на этих конструкциях. А вот падают только в специальном трюке, и никогда из-за неосторожности. При этом на того, кто держит перш, опирается 150 килограммов веса: сам шест плюс человек на нём.

Следующее благотворительное мероприятие запланировано на 14 апреля – артисты выступят в Детской областной больнице. А с 20 по 22 апреля в Тверском цирке пройдёт V международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Тверская феерия».

Кстати, 9 апреля на представлении были не только представители цирковых династий. На открытую репетицию пригласили также представителей династий других профессий – врачебной, строительной, учительской, династии работников МЧС. Жители Твери поделились – как получается, что специальность «передаётся» по наследству. На втором этаже цирка открыли фотовыставку, посвящённую этой теме.

Фотовыставка, посвящённая профессиональным династиям. Фото: Степан КАМЕНЕВ

23 апреля в парке с фонтаном около Тверского цирка представители всех династий – цирковых и нецирковых – посадят памятную аллею. В 2021-м году есть ещё одна знаменательная дата – самому зданию Тверского цирка исполнилось 50 лет.