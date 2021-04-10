Коронавирус в Твери, последние новости на 10 апреля 2021: запись в лагеря, обрушение набережной в Твери и смерть обвиняемого в убийстве девочки

Последние новости на 10 апреля в Твери Фото: Мария Ленц, vk.com/vktver/Светлана Королева

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38249 случаев заражения COVID-19 (+92 за сутки).

Выздоровели 36247 человек (+99 за последние сутки).

Изолированы 1236 больных (-12).

Умерли 766 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12270 заболевших (+43 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2676 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2111 (+4),

Ржев – 2107 (+6),

Калининский район – 1585 (+1),

Торжок – 1583 (+2),

Кимры – 1520 (10 случаев за сутки).

Бологовский район – 1004 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 86 891 житель Тверской области, за последние сутки - 1 843 человека.

За весь период в регионе проведено 652 262 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 750.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Графика: Яндекс

В Твери утверждены цены на путевки в детские загородные лагеря. Запись стартует 12 апреля (в понедельник).

Полная стоимость путёвок варьируется от 25 307 рублей в зависимости от лагеря. Такие деньги возьмут с родителей школьников, которые учатся за пределами Твери. Малоимущие семьи могут получить путевку бесплатно. Бюджетникам и работникам лагерей положены скидки.

Всё о детских загородных и школьных лагерях, стоимости путёвок и их бронировании читайте в подробном материале "КП"-Тверь".

Днем, 9 апреля, в Заволжском районе Твери произошло обрушение тротуара на набережной Афанасия Никитина.

По сообщению администрации города, это произошло из-за грунтовых вод. В настоящее время место обрушения огорожено, доступ людей ограничен.

Также уточняется, что тротуар в указанном месте включен в планы ремонтной кампании 2021 года. Специалисты проводят анализ состояния подпорной стенки для определения объема необходимых работ по ее укреплению.

9 апреля стало известно, что 33-летний Никита Сильнов, который признался в убийстве 13-дочери своей сожительницы из Нелидова, умер. По одной из версий, это было самоубийство.

Как позже уточнили в УФСИН России по Тверской области, мужчина умер в областном психоневрологическом диспансере, куда был отправлен из СИЗО на обследование. Причину смерти пока не называют.

Напомним, по версии следствия, 6 февраля 33-летний житель Нелидово задушил в квартире шарфом свою 13-летнюю падчерицу. После этого мужчина скрылся из дома, захватив ценные вещи.

По факту смерти обвиняемого следствие проводит проверку.

Графика: ПТО

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