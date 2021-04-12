Кредитование и инвестиции. Просто и выгодно. Удобно и быстро.

P2P приложение от «EL-Commerce group»

Банки — неотъемлемая часть любых вопросов, так или иначе связанных с рынком финансовых услуг. Самые распространенные операции, к которым все мы привыкли — это, разумеется, кредитные операции и размещение денежных средств.

В системе взаимоотношений «банк-клиент» выгодоприобретателем всегда является банк — он инвестирует и в итоге получает прибыль.

А что клиент? Клиент получает услугу. На условиях банка. Все просто.

Проверенная, понятная, знакомая «система». А если все перевернуть? Если убрать из системы основной элемент, тот самый, к которому все мы привыкли? Тот самый элемент, без которого, казалось бы, система работать не будет. Королевство без короля, система без банка.

Возможно? Возможно! Сложно? Давайте разберемся!

Шаг 1. Система, но без банка

Казалось бы, система устоявшаяся и все к ней привыкли… Но что если в этих отношениях нишу банков займут такие же физические лица?

Возьмем, к примеру, приложение по вызову такси. В нем, с одной стороны, клиент, которому это такси необходимо вызвать. С другой стороны — водитель, который предоставляет клиенту необходимую услугу. Приложение по вызову такси в этом случае выступает связующим звеном между двумя участниками сделки.

По такому же принципу работает P2P (peer-to-peer) приложение, которое разработали специалисты из «EL-Commerce group». С одной стороны — физическое лицо, которому понадобились денежные средства, с другой — физические лица, такие же пользователи приложения, которые готовы дать эти самые денежные средства взаймы под небольшие проценты, инвесторы. Первая сторона составляет так называемую заявку, вторая сторона эту заявку принимает.

Это как взять в долг у друга, но не напрямую, а через мобильное приложение. Прямо на карту. А еще Вам не будет неловко перед другом, так как заявку на займ Вы оставляете мобильному приложению, которое само подберет вам «друга для дружеского займа».

Просто? Просто! И никаких банков!

Шаг 2. Гарантии, но без нотариуса

Для тех, кто будет являться займополучателем — система, безусловно, удобна. Открыл приложение — составил заявку — получил деньги.

Но какие гарантии у инвесторов? Займы, тем более краткосрочные, всегда считаются рискованными операциями для тех, кто эти займы выдает.

Отвечаем.

Гарантом сделки и возврата денежных средств инвестору (займодателю) выступает, по факту, само мобильное приложение, которое хранит на своих серверах всю необходимую информацию обо всех участниках. Если одна из сторон нарушает условия сделки, то мобильное приложение автоматически предлагает участникам несколько вариантов решения ситуации: это может быть пролонгация договора, может быть возврат частями, оплата только процентов и даже уступка договора другим участникам системы. Пользователи сами принимают решение и не выходят за рамки P2P приложения.

Если же условия возврата займа были нарушены и участвующим сторонам сложно договориться, то компания «EL-Commerce» возместит инвестору денежные средства, а с недобросовестным плательщиком вопросы будут решаться в соответствие с действующей законодательной базой. Так что никаких рисков. Все с гарантиями и без нотариуса.

Кстати, все денежные переводы совершаются через систему быстрых платежей, прямо на банковские карты участников.

Шаг 3. Понимание выгоды сторон

Выгода стороны, которая получает займ — очевидна: процесс быстрый, без подписания большого количества бумажных документов (все необходимые документы пользователям предоставляются единожды, при регистрации и оформлении сделки), все в одном приложении, нет необходимости посещать какие-либо офисы и часами ждать решения. Все происходит быстро и онлайн. А еще приложение предоставит пользователю самый выгодный из вариантов, предложенных инвесторами. Выгодно? Выгодно!

Выгода инвестора — инвестиции свободных денежных средств, на четких и понятных условиях, с гарантиями. Все в рамках того же приложения. Выгодно? Выгодно!

Выгода владельца сервиса, которым является группа компаний «EL-Commerce», заключается в операционной комиссии, что в современном мире является совершенно обыденным явлением. Своего рода «роялти» для компании, если хотите.

Кстати, что крайне немаловажно, налоговые отчисления от деятельности этого масштабного проекта будут поступать именно в бюджет Тверской области, тем самым увеличивая возможности для развития нашего региона. Так что все в плюсе! Выгодно!

Как воспользоваться?

На момент публикации материала P2P приложение от «EL-Commerce group» находится в завершающей стадии закрытого тестирования. Так что, как говорят разработчики, в скором времени уже можно ожидать релиз. В AppStore и GooglePlay.

Интересно? Следите за новостями!