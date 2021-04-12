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Общество12 апреля 2021 14:00

Мастеру спорта международного класса по лыжным гонкам Ольге Михайловой вручена Почетная грамота Законодательного Собрания Тверской области

Спортсменку поздравил спикер областного парламента Сергей Голубев
Алина ПЕТРОВА
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Поздравления от спикера регионального Заксобрания. Фото: ЗСТО

Поздравления от спикера регионального Заксобрания. Фото: ЗСТО

В рамках рабочей встречи председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева с мастером спорта России международного класса по лыжным гонкам Ольгой Михайловой и Заслуженным тренером РФ, директором Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» Николаем Ковалевым обсуждались вопросы развития тверского спорта.

8 апреля, в день своего 40-летия, Ольга Михайлова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в спорте. За блестящие спортивные достижения и большой личный вклад в развитие Тверского спорта она награждена Почетной грамотой Законодательного Собрания Тверской области. Награду спортсменке вручил спикер областного парламента Сергей Голубев.

- От себя лично и от всего депутатского корпуса хочу поблагодарить Ольгу Вячеславовну за ее огромный вклад в развитие тверского лыжного спорта. Ольга Вячеславовна многократно радовала тверских, да и российских болельщиков своими замечательными спортивными победами. И я рад вручить ей награду областного парламента, - отметил Сергей Голубев.

Спортсменка родилась в поселке Славный Торжокского района. С 10 лет начала заниматься в секции лыжных гонок (тренер Павел Фомин). С 16 лет была не только лидером в Тверской области, но все чаще попадала в число призеров на первенствах России.

- Вспоминаю 2001 год. Я был молодым директором, а Оля попала к нам в «Школу высшего спортивного мастерства». Тогда мало кто верил, что у нас получится воспитать столь титулованного спортсмена, да еще и в лыжных гонках (лыжи - далеко не дешевый вид спорта). Но в итоге Ольга доказала себе и всем, что такое сильный характер, трудолюбие и целеустремленность помноженные на стремление к успеху, - рассказывает Заслуженный тренер РФ, директор Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» Николай Ковалев.

В 2007 году Ольга Михайлова уже представляла нашу страну на Всемирной Универсиаде студентов в Турине (Италия) и победила на дистанции 10 км. В 2009 году она выиграла «Кубок Восточной Европы», а в 2010 году в составе сборной РФ – получила серебряную медаль «Кубка мира» в эстафетной гонке. В том же году заняла шестое место в эстафетной гонке Чемпионата мира в Швеции. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. В 2010 году была удостоена звания «Лучший спортсмен Тверской области».

За 20 лет спортивного стажа прошла путь от кандидата до мастера спорта России международного класса (2006 г.). С 2001 года и по настоящее время Ольга Михайлова работает в Центре спортивной подготовки «Школы высшего спортивного мастерства» в должности спортсмена-инструктора.

Завершив официальную спортивную карьеру, спортсменка строит планы на будущее.

- Буду работать, растить сына (ему семь лет). Постараюсь помочь ему найти себя в спорте, поскольку он хочет продолжить семейную династию, - уверенно говорит Ольга Михайлова.

Сейчас она готовится перейти на тренерскую работу – в своем родном Центре спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».

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