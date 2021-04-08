Как выглядит могила Александра Белоусова - первого мэра Твери - через 18 лет после похорон

Александр Белоусов был жизнерадостным человеком и улыбался не формально, а искренне. Фото: "КП" Архив

9 апреля исполняется 18 лет, как ушел из жизни первый мэр Твери Александр Белоусов. Сейчас таких городских глав уже вряд ли найдешь. Петрович, так называли его многие в Твери, был абсолютно демократичен и от народа не отдалялся. Его запросто можно было встретить на улице или в магазине в центре города и задать насущные вопросы. Он охотно разговаривал с горожанами, часто ходил на работу пешком и не пользовался охраной.

Первый мэр скоропостижно скончался 3 апреля 2003 года возле здания на Тверском проспекте, где сегодня расположен Дорожный фонд региона. Он ехал туда на совещание, выходил из машины и упал. Остановилось сердце. Ему пытались помочь, приехала «скорая», но было поздно. Причина - «острая коронарная недостаточность при ишемической болезни сердца». Александру Петровичу было всего 55 лет.

Александр Белоусов руководил городом более полутора десятков лет. В 1987-1996 годах работал председателем горисполкома. А 27 октября 1996 года стал первым народно избранным главой Твери. За четыре года он не разочаровал избирателей, и 29 октября 2000-го его переизбрали. Этот срок он уже в кресле мэра не досидел.

Проводить мэра в последний путь пришли многие горожане. Фото: "КП" Архив

Многие, кто вспоминает Александра Белоусова, говорят, что он был реально народным главой города. Это подтвердили его похороны: мэра провожало огромное количество народа. По воспоминаниям очевидцев, людьми была заполнена вся Театральная площадь, а гроб на отпевание от Театра драмы (там проходило прощание) до храма Михаила Тверского (построен, кстати, по инициативе Белоусова) на остров Памяти за обелиском несли всю дорогу на руках.

Что интересно, признанный народным в Твери Александр Петрович родился не в столице Верхневолжья. Он появился на свет 20 июля 1947 года в Максатихинском районе - в небольшой деревне Осташиха. Его отец был председателем местного колхоза «Северное сияние». Так что можно сказать, что призвание к руководству передалось с генами.

Александр Белоусов с жителями одного из райнов Твери, фото на память. Фото: Архив "КП"

В юности после школы будущий мэр хотел стать моряком и даже ездил поступать в Ленинград в мореходку, но не вышло. Пошел сухопутным путем дальше. Вернулся в Верхневолжье и освоил литейное дело в машиностроительном техникуме в Бежецке. Затем была армия. Спецчасть ВДВ. Десантнику Александру Белоусову в 1968 году довелось участвовать в подавлении антисоветского восстания в Чехословакии, положившем конец реформам Пражской весны. Далее была неудача при поступлении в МГИМО и продвижение по комсомольской линии в Твери.

В итоге Александр Белоусов уже в 1987 году в 40 лет был назначен на должность председателя горисполкома (по сути - главой города).

На его время пришелся тяжелый период в истории страны и нашего города. Развал СССР, перестройка, пустые прилавки, дефицит, талоны, рыночная экономика, ОПГ…

Белоусов бился как мог.

Не будем подробно останавливаться на том, как он управлял городом. Однако отметим, что общественный транспорт ходил, причём, было время, бесплатно, вырос новый микрорайон «Мамулино», в «Южном» открылся кинотеатр, каким-то непостижимым образом Александру Петровичу удавалось решать проблемы с долгами за газ и электричество. А ещё при Александре Белоусове столице Верхневолжья, переименованной при советской власти в Калинин, вернули историческое название. При нём же мы впервые отметили День города, и Тверь дала приют всероссийскому кинофестивалю «Созвездие», который его последователи потеряли...

Александр Белоусов с заслуженный мастером спорта и заслуженным тренером СССР, олимпийским чемпионом Виктором Капитоновым на открытии гонки его имени у обелиска в Твери Фото: "КП" Архив

В 2003 году после смерти Александр Петровича членами общественного совета города на эмоциональной волне была выдвинута инициатива о присвоении одной из улиц Твери имени Александра Белоусова. Тогда врио главы города стал его бывший заместитель Сергей Исаев (ныне занимает кресло руководителя областной службы занятости). Однако потом были выборы, мэром стал Олег Лебедев, и, как говорится, политический вектор сменился. История с присвоением имени сошла на нет...

Как вспоминали в одной статье мои коллеги, за несколько дней до смерти Александр Белоусов зашёл к нам в редакцию: «Вот так запросто, без предупреждения. И это тоже был его стиль. Рассказывал о планах на будущее, пил чай...»

За последнее время корреспондент «КП»-Тверь» дважды побывал на кладбище в Дмитрово-Черкассах под Тверью - в марте и апреле. Увидел могилу Александра Белоусова и еще припорошенную снегом, и уже по-весеннему чистую.

Так выглядела могила в марте. Фото: Александр ЖМУЛИН

Найти ее нетрудно. На центральной аллее кладбища сразу заметна небольшая стела, которую венчает крест. Не знаю, какая задумка была у автора сей композиции, но кажется, что крест снизу лижут языки пламени… Может, это символ стремлений и терзаний экс-мэра. Его лицо на стеле несколько неожиданно изображено в профиль. А ведь сам он никогда лица не воротил.

Так выглядит в начале апреле. Фото: Александр ЖМУЛИН

Могилу легко заметить и по цветам в вазонах, которые аккуратно расставлены сбоку стелы. За ней, впрочем, цветов еще больше: там могила Михаила Круга и мамы шансонье. Заметно, что за надгробием следят и ухаживают. И в марте, и в апреле, когда мы посетили захоронение, там было чисто и прибрано. Вообще могила Александра Белоусова выглядит очень аккуратно.

В марте я не заметил табличку рядом со стелой. Она была под снегом. Но в апреле прочитал слова на ней: «Памятник создан в 2004 году на пожертвования граждан, предприятий, организаций». Еще одно свидетельство того, что этот мэр, как ни крути, был народным.