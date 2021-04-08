Мусульмане Твери готовятся к Рамадану – месяцу обязательного для мусульман поста, который в 2021 году пройдёт с 12 апреля по 12 мая. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан начнётся вечером 12 апреля, как только зайдёт солнце, и продлится до 12 мая. В течение месяца правоверные мусульмане будут отказываться от пищи и питья с рассвета до заката, разговляться только в тёмное время суток и заниматься духовным самосовершенствованием. Именно с Рамаданом верующие связывают написание Корана, когда пророку Мухаммеду были первые откровения от Всевышнего.

У Юлии Дороховой муж египтянин, исповедует ислам. Жительница Твери приняла эту религию за год до знакомства с Мостафой и уже шесть лет придерживается её канонов.

Сама Юлия живёт с супругом в Твери и с 2019 года руководит школой по изучению английского языка. Мостафа, её супруг, тоже владеет английским языком, он учился в британской школе и имеет языковой сертификат.

Юлия отмечает, что месяц Рамадан сближает людей. Если в обычные дни не все и не всегда могут поужинать или позавтракать в одно время, то Рамадан даёт возможность больше времени проводить с родными и близкими.

– Принято даже дарить подарки, когда Рамадан подходит к концу. Как на Новый год. Подарки дарят детям, родным, – рассказывает Юлия.

Священный месяц Рамадан даёт возможность истинно верующим мусульманам показать свою силу духа. Во время уразы (т.е. поста) в светлое время суток также под запретом интимная близость и такие вредные привычки, как курение, например. Всё это должно укрепить веру, ведь мусульманин должен не только поститься, но и несколько раз в день молиться и читать Коран.

– Есть послабления для тех, кто болеет и принимает лекарства или имеет ограничения по здоровью, беременные женщины, те, кто работает на тяжёлой работе или путешествует. Они могут соблюсти пост позже – в течение года до начала следующего Рамадана. К примеру, если человек пропустил пять дней, он может «добрать» их позднее. Или может, так сказать, откупиться – накормить бедных, если сам не соблюдает пост, – поясняет моя собеседница.

Завершается пост праздником Ураза-байрам, который длится три дня. В этом году это, соответственно, 12, 13 и 14 мая. Главным считается первый праздничный день, когда мусульмане совершают праздничную молитву, или намаз, и выплачивают обязательную милостыню, закят аль-фитр.