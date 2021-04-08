Для семьи аистов, гнездо которых рухнуло вместе с водонапорной башней в Тверской области, обустроят новую площадку

Аисты потихоньку уже возвращаются домой из тёплых стран. Фото: Ольга ИВАНОВА

Все наверняка помнят, как в самом начале марта 2021 года в деревне Холмина Оленинского района Тверской области рухнула старая водонапорная башня. Тогда это событие азартно обсуждали в соцсетях: по иронии судьбы башня упала прямо на уазик коммунальщиков, приехавших её ремонтировать. Люди не пострадали, селянам в тот же день дали воду, казалось бы - истории конец. И лишь «КП»-Тверь» заметила ещё кое-что: на вершине ветхой башни находилось гнездо аистов. Оно, конечно, было уничтожено при падении башни.

Наша редакция тогда поинтересовалась у зоологов, что будет с аистиной семьёй, которая не обнаружит своего гнезда, вернувшись из тёплых краёв. Оказалось, аисты могут покинуть район, а может, и область, если не найдут нового места для гнездовья поблизости.

На раскадровке с видео падения башни хорошо видно, как с её вершины слетает аистиное гнездо. Фото: стоп-кадры из видео VK/Подслушано у водителей. Тверь/Павел Витяхов

Досадно… И птичек жалко. Идея родилась сразу.

- Олег Игоревич, а не думаете ли вы оборудовать новое место под гнездовье для семьи аистов? - подкинула «КП»-Тверь» мысль главе Оленинского района Олегу Дубову.

Олег Дубов пообещал: «Подумаем!» - и раздал поручения.

Сейчас аисты уже начали потихоньку возвращаться в наши края. Мы решили поинтересоваться, продвигается ли дело с обустройством нового места для гнездовья.

- Работаем! - заверила «КП»-Тверь» начальник Гришинского территориального управления Оленинского района Светлана Ульянова. - Мы связывались с зоологами, нам посоветовали найти поблизости отдельно стоящее дерево и обустроить на верхушке площадку. Деревья рядом с упавшей башней есть. Площадка будет довольно высоко, поэтому сейчас мы ищем технику, которая позволит провести эту работу.

Аисты любят устраивать «квартиры» на водонапорных башнях - высоко, удобно и обзор хорош. Фото: Ольга ИВАНОВА

Теперь главное успеть. Аисты пока возвращаются не массово: на дворе стояла прохладная погода. Но грядёт потепление, земля просыпается, равно как и все её маленькие обитатели, которыми питаются эти птицы. А значит, аистов больше ничего не задержит. Хотелось бы, чтобы лишившаяся крова аистиная пара обрела новый дом и вывела птенцов на привычном месте. «КП»-Тверь» продолжит следить за этой историей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тверские леса наполнились криками пернатых брачующихся

Кое у кого уже начался активный брачный период. В Центрально-Лесном государственном биосферном заповеднике Тверской области учёные наблюдают за дятлами, тетеревами и глухарями.

- Дятлы еще в марте начали проявлять свою активность, - рассказывают сотрудники заповедника. - Печальные крики желны (чёрный дятел. - Ред.), знаменитые барабанные дроби большого пёстрого дятла, игры в «догонялки» по стволам деревьев - всё это не осталось незамеченным!

Дятлов в заповедных лесах обитает немало - целых восемь видов: вертишейка, зелёный дятел, седой дятел, желна, большой пёстрый дятел, белоспинный дятел, малый пёстрый дятел и трёхпалый дятел.

Ну а глухари и тетерева уже осваивают после зимы свои токи - открытые места на опушках и полянах, где они токуют, то есть танцуют перед самочками, завлекая их для создания пары. Самцы кружатся, распустив хвосты, и издают свой знаменитый брачный клёкот. Иные так соперничают между собой, что дело иногда заканчивается не свадьбой, а дракой!