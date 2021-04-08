Абоненты по фото паспорта: тверичане всё чаще активируют SIM без визита к оператору

МегаФон

Такой способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, приобретая SIM-карты в розничных сетях.

SIM-карту МегаФона жители региона могут купить, посетив продуктовый или промтоварный магазин вблизи дома. Это возможно сделать как в крупных городах области, так и во всех районных центрах. Всего таких пунктов продаж в регионе более 500. Среди них помимо магазинов «у дома» такие крупные сети как «Детский мир», «М.Видео», «ДНС», интернет-магазины Ozon, Wildberries и другие.

«Сегодня стать абонентом МегаФона можно и без посещения фирменного салона. Мы активно расширяем дистрибуцию SIM-карт с саморегистрацией и наблюдаем растущую популярность такого способа подключения абонентов. Для тех, кто посещает магазины в шаговой доступности, мы добавили SIM-карты и в их ассортимент», – отмечает директор отделения МегаФона в Твери Андрей Гондарь.

Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно через мобильное приложение МегаФона за 5-10 минут, там же выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами достаточно сфотографировать паспорт или авторизироваться на портале Госуслуг. Активация занимает не более 5-10 минут.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны.