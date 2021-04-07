Калининская АЭС обеспечила 540 миллионов рублей дополнительной выручки в марте 2021 года

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Таким образом, дополнительная выручка составила 540 млн рублей.

За прошедший месяц в энергосистему страны отпущено 2,921 млрд кВт*ч электроэнергии. Такого количества достаточно для обеспечения электроэнергией почти 23 миллионов человек в течение месяца (при среднем потреблении 100 кВт*ч).

«Калининская АЭС входит в число российских атомных станций, вносящих наибольший вклад в производство электроэнергии. В марте атомная станция произвела более 15% от всего объема выработанной электроэнергии на АЭС Концерна «Росэнергоатом», совокупная выработка которых составила 20,294 млрд кВт*ч», - сказал главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев. Также он отметил, что 83,6% выработанной в Тверской области электроэнергии производится на КАЭС.