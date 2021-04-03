Досуг в Твери с 4 по 8 апреля: музыка, шедевры декора, шаржи и откровения путешествеников

Тверская филармония снова радует разнообразием концертов.

КОНЦЕРТЫ

Сказка, саксофон, Европа и виртуоз-виолончелист с русской душой

Тверская филармония снова радует разнообразием концертов.

4 апреля в 12.00 филармония приглашает родителей с детьми на музыкально-литературную композицию по мотивам романа-сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»

Маленькие слушатели встретятся с героями сказки Носова вместе с артисткой Анной Максимовой и ансамблем солистов «Рапсодия оркестра имени Осипова».

Сказку украсит уникальный визуальный ряд, который будет рождаться на глазах у зрителя. Имеется в виду песочная анимация. Ее создаст Лилия Равилова.

В программе: произведения А. Шнитке, Б. Чайковского, В. Бибергана, Д. Полевой

Стоимость билетов: 500 рублей.

5 апреля в 18.30 начнется концерт «Вечер с саксофоном». На сцену выйдет лауреат международных конкурсов, вдохновенный саксофонист Александр Максимов.

Подыграет ему струнный квартет Тверской академической филармонии в составе: Кирилл Киселев (скрипка), Анна Позднякова (скрипка), Татьяна Зяблова (альт), Михаил Эунап (виолончель.)

В насыщенной программе концерта: произведения Ж. Демерссмана, Г. Шайдулова, Дж. Гершвина, П. Итурральде, А. Пьяццоллы, М. Наймана, Р. Молинелли и др.

Стоимость билетов: 400 рублей.

7 апреля в 18.30 филармония приглашает в «Путешествие по Европе». Его для публики проведет «Экспромт Дуэт»: Екатерина Пушкаренко (гитара) и Андрей Субботин (балалайка).

Дуэт отличает яркое, необычное, динамичное звучание. Репертуар дуэта включает в себя обработки популярных мелодии, переложения шедевров классической миниатюры и вариации на русские темы.

В программе: произведения А. Вивальди, Г. Телемана, В.А. Моцарта, И. Штрауса, Р. Дьенса, Л. Дьенса, П. Сарасате и др. в переложении для гитары и балалайки, а также сочинения Ф. Тарреги, К. Мерца, Х. Турины, Б. Терци для гитары-соло.

Стоимость билетов: 450 рублей.

И 8 апреля в 18.30 в филармонии состоится закрытие XXVIII Международного фестиваля музыки И.С. Баха: «Под знаком Великого Баха».

Ради такого дела к нам приезжает выдающийся виолончелист современности, недавно отметивший свое 80-летие, Марк Дробинский. Виртуоз родился в СССР, но проживает во Франции и дает концерты по всему миру. Называет себя «бродячим виолончелистом с русской душой».

Вместе с ним выступит губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (дирижер – Андрей Кружков).

В программе: Рамин Джавади - сюита на тему из сериала НВО «Игра Престолов» (премьера!), М. Броннер - «Далекое-близкое» для виолончели и камерного оркестра (премьера!), произведения И.С. Баха.

Стоимость билетов: от 300 до 500 рублей.

Напоминаем: не забывайте маски, коронавирус не дремлет.

к нам приезжает выдающийся виолончелист современности Марк Дробинский. Фото: Предоставлено Тверской филармонией.

ВЫСТАВКИ

Маэстро шаржа и портрета

Так можно назвать художника Владимира Серова (1910 – 1968). В музеи его имени под Тверью в Эммаусе открыта выставка графических работ выдающегося советского живописца.

Он родился родился в селе Эммаус Тверской губернии. Известность художнику принесла серия работ под название “Лениниана”, а также многочисленные тематические картины и портреты.

На выставке демонстрируются сатирические рисунки Серова, выполненные в 1940-1950-х годах XX века.

Владимир Александрович, известный нам как великолепный портретист, оказался и чудесным мастером шаржа, дружеского и сатирического. На рисунках отражены люди искусства Ленинграда 1940-1944 годов, люди, простоявшие всю блокаду плечом к плечу и оставившие свой след в художественной жизни. В тяжелейшие блокадные годы они, измученные бомбежками и голодом, сохраняли веру в светлое будущее, учились ценить каждое мгновение жизни и маленькие человеческие радости, находили место юмору.

Экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 17:00.

Стоимость билетов: школьники до 16 лет — бесплатно, школьники 16 лет, студенты, пенсионеры - 30 рублей, взрослые - 60 рублей.

На выставке демонстрируются сатирические рисунки Серова. Фото: Мемориально-художественный музей Вл.А. Серова

Жизнь в материале

Так называется областная выставка декоративного искусства, которая до 1 мая открыта в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной.

Эта экспозиция очень разнообразна. Ретроспективный вернисаж объединил признанных мастеров и молодых художников. Гости смогут увидеть целостную картину тверского декоративного искусства с 1970-х годов до наших дней: художественное стекло, керамику, гобелены, батик, текстиль, декоративные композиции, ювелирное искусство и арт-объекты, созданные известными тверскими художниками. Наряду с работами современных авторов значительная часть экспозиции представлена произведениями (из частных собраний) классиков тверского декоративного искусства из Твери, Вышнего Волочка, Конаково, чьи имена вошли в сокровищницу советского, а затем и российского искусства: Виктор Шевченко, Борис Фёдоров, Анатолий Камардин, Николай Коковихин, Отари Гагнидзе, Валерия Шинкаренко, Наталия Эверт, художников, прославивших своим творчеством Вышневолоцкий стеклозавод «Красный май», «Тверьстекло», Конаковский фаянсовый завод им. М.И. Калинина.

Стоимость билетов: 100-150 рублей.

Выставка радует разнообразием. Фото: Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной

ЛЕКЦИЯ

Автопутешествия Север VS Юг

Так называется встреча с нашим земляками, путешественниками Алексеем Корзиным и Александром Еликовым, на которую 5 апреля в 19:00 приглашает тверской центр современной культуры «Рельсы».

Первый сам себя называет специалистом по управлению рисками, он более 10 лет посветил авантюрам и приключениям. Второй — проженный автостопер, блогер, за поездками которого следит 133 тысячи человек.

Алексей и Александр поделятся полезными советами для самостоятельных путешествий на машине, а также расскажут невероятные истории о своих приключениях.

На какой маршрутке ехать в Абхазию? Как за два дня объехать все крутые локации Дагестана? Что такое Крокодиловые дороги в Восточном Тиморе? Арктика гораздо ближе, чем вы думали. Как и куда поехать в ближайший выходной? Зачем копать снег при поиске дороги? Дарят ли чукчи своих жён гостям? Приходите на встречу и услышите ответы на эти вопросы.

Возрастное ограничение: 16+.

Вход - бесплатный.

Записаться необходимо заранее на сайте центра.