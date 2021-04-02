«Красавцы и красавицы»: Горячая тренировка прошла у ФК «Тверь» с конкурсантками «Мисс Тверь – 2021»

ФК «Тверь» vs кандидаток на звание «Мисс Тверь-2021». Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/Константин Соколов.

Мужественные футболисты и грациозные участницы конкурса «Мисс Тверь – 2021», которые вышли в финал, немного размялись и даже провели мини-матч. Победила дружба, которая между мужчинами и женщинами в таких случаях всё-таки возможна. Встречу назвали «Наши красавцы и наши красавицы».

2 апреля на футбольном поле ФОКа имени Ахмерова тренеру ФК «Тверь» по физподготовке Илье Гердту поставили серьёзную задачу. Провести разминку, не отвлекаясь на красоту спортсменок. Со своей задачей он справился.

Работа с мячом. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/Константин Соколов.

Участники спортивного праздника немного размялись, поработали с мячом и перешли к более серьёзному этапу мероприятия.

Претендентки на звании «Мисс Тверь – 2021» отрабатывали удары. Сначала из центра поля в пустую раму (к слову, задача не такая уж лёгкая), а затем пробивали пенальти, когда ворота защищал голкипер Кирилл Дворецкий со стильно уложенными волосами.

Кирилл Дворецкий защищает ворота от милых дам. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/Константин Соколов.

Потом началась подготовка к настоящему футбольному матчу. Девушек разделили на две команды, повязав каждой ленточку синего или белого цвета, и смешали с игроками. Парни также были в форме двух цветов. В синем ФК «Тверь» играет дома, в белом – на выезде.

Напомним, 1 апреля на выезде во Владимире тверичане выиграли первый матч весны, забив «Торпедо» два безответных мяча. А 2 апреля условия игры в разы усложнились – засчитывали только голы, которые забивали представительницы прекрасной половины человечества. Поэтому футболистам пришлось попотеть. Найти глазами партнёршу по команде да ещё и, засмотревшись, не забыть, что вы в футбол играете.

Игровой момент. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/Константин Соколов.

Итоговый счёт 2:2 всех устроил. К концу игрового времени дамы уже так разыгрались, что прямо вошли вкус. Казалось, убери с поля игроков ФК «Тверь», они до ночи так смогут практиковаться в футболе!

Нападающий Никита Фрасинюк играл азартно, и в какой-то момент, можно сказать, вполне серьёзно!

В любом деле важен настрой. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/Константин Соколов.

– Хотелось, чтобы девочки почувствовали вкус побед! Проигрывать никому никогда не хочется. Все молодцы – и белая, и синяя команда, – прокомментировал Никита Фрасинюк.

6 апреля ФК «Тверь» сыграет на тверском стадионе «Юность» с гостями из Москвы – ФК «Родина». Участницы конкурса обещали прийти поддержать тверских футболистов. Тем более, что на встрече в ФОКе им вручили шарфы с фирменной символикой клуба.

Парни и девушки успели подружиться. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/Константин Соколов.

Теперь тверских футболистов ждёт битва за лидерство в турнирной таблице Группы 2 Олимп-ПФЛ, а тверичанок – за звание первой красавицы. Финал конкурса красоты, грации и талантов «Мисс Тверь – 2021» состоится 23 апреля в ДК «Химволокно».

«Комсомольская правда» – многолетний информационный партнёр конкурса. Победительница онлайн голосования, которое сейчас проходит на нашем сайте, получит специальный приз от «КП-Тверь».