Ребёнка не отберут: счастливо закончилась история несовершеннолетней мамочки из Тверской области

16-летняя мамочка поблагодарила всех, кто помог с ремонтом. Фото: принтскрин видео/ВК/Роман Седов.

«Есть горячая вода, ванная сверкает, всё горит-светится, новые линолеум, обои…» – блогер Роман Седов снял видеоотчёт о том, как обустроили квартиру 16-летней мамочки из Бежецка. Всего неравнодушные люди пожертвовали на создание в жилье комфорта 92 874 рубля, кроме того отдавали вещи для ребёнка. Роман не только помог обратить внимание на проблему, но и проконтролировал ход ремонта.

А он, включая материалы и гонорар мастера, обошёлся в 115 тысяч рублей. Разницу в суммах покрыл благотворительный фонд «Константа».

Началось всё 5 февраля. В социальных сетях прозвучал крик о помощи: 16-летнюю маму из Бежецка соцзащита собирается лишить родительских прав и забрать ребёнка в приют из-за того, что квартира в запущенном состоянии. В Министерстве социальной защиты населения опровергли эту информацию и сообщили, что приходили всего лишь поговорить с юной мамой.

Девушка учится на 1-м курсе Бежецкого колледжа и родила в январе 2021 года. Живёт со своим отцом без матери, а папа новорожденного сбежал, испугавшись ответственности.

Сестра виновницы переполоха рассказала, что та до последнего скрывала свою беременность, пока до родов не осталось всего две недели. А тут уж не до ремонтов.

– Приходила опека, я упустила момент. Приходили, хотели забрать ребёнка, предложили такой вариант: отправить его в Кашин на временное содержание. Они сказали, наведёте порядок дома, заберёте ребёнка, – объяснила сестра 16-летней студентки.

Судя по части ролика Романа Седова, где показана квартира до и после, положение вещей было серьёзным. Не было горячей воды, сантехника в ужасном состоянии, обои на стенах – одно название.

Волонтёры и просто добросердечные жители начали сбор денег на то, чтобы обустроить быт матери с ребёнком. Благодаря помощи благотворительного фонда «Константа» и сотрудников детского омбудсмена, для них, пока шла отделка жилья, сняли на три недели квартиру.

Роман Седова следил за процессом. Нашли мастера, который был готов за полцены сделать часть работы. К делу подключился и отец шестнадцатилетней.

Теперь и ванная комната сверкает чистотой, и водонагреватель установили, и кухня приобрела уютный вид. Нет больше засаленных стен и проржавевших труб. Все документы об оплате работ Роман Седов выложил в социальных сетях, каждую копейку учли.

Сама 16-летняя мама длинных интервью не дала. Она лишь поблагодарила всех, кто чем-то помог в её непростой ситуации.

– Хотела сказать спасибо, нашлись добрые люди, как-то неудобно самой, но всё равно спасибо, – поблагодарила всех помогавших жительница Бежецка.

Сына, бежечанка назвала Тимофеем. Что в переводе с греческого означает почитающий Бога. Вот так с божьей помощью и участием сердобольных людей и удалось решить проблему.