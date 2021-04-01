«Чтобы обработать жертву, используют десятки номеров телефонов»: Начальник УМВД по Тверской области Пётр Пырх подвёл итоги ушедшего года

Начальник УМВД России по Тверской области, генерал-майор полиции Пётр Пырх констатировал: за 2020-й год тверичан стали чаще обманывать интернет-мошенники. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Два года назад, 1 апреля 2019 года, указом президента Пётр Пырх был назначен начальником Управления МВД по Тверской области. Накануне этой даты генерал-майор полиции провёл пресс-конференцию, подводящую итоги года ушедшего.

Начался разговор с самых массовых и «модных» преступлений. В Тверской области в условиях коронавируса возросло количество преступлений с использованием информационных технологий. Такова и общероссийская тенденция. Полицейские предполагают, что это связано с переходом на «удалёнку»: люди стали чаще использовать интернет, меньше выходить из дома. Поэтому и киберпреступники наловчились опустошать кошельки граждан дистанционно.

По сравнению с 2019 годом, в 2020 году количество преступлений через Всемирную сеть увеличилось с трёх до пяти тысяч. Раскрыли на треть больше, чем в 2019-м: 575 правонарушений.

Пётр Александрович не только называл сухие цифры, но и приводил примеры обмана народа.

– В октябре 2020 года выехали в Бурятию и задержали жителя города Улан-Удэ, который организовал дистанционное хищение 5,5 млн рублей у жительницы Твери. Была целая группа посредников, которые обналичивали деньги, – рассказал начальник УМВД по Тверской области, генерал-майор Пётр Пырх. – К нам обращаются и из других регионов, где этот гражданин совершал преступления. Идёт следствие.

Полицейские вспомнили и случай, когда создали страницу вымышленного театра, где продавали билеты на несуществующие спектакли на сцене Тверского академического театра. Человек платил деньги, но взамен ничего не получал.

Пандемия коронавируса повлияла на работу областного МВД. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

– Привозили преступников из Санкт-Петербурга, Иркутска, Крыма… Для обработки одного потерпевшего иногда используется до 60 номеров телефонов, звонят из разных регионов, – констатировал Пётр Александрович.

Зачастую сложно раскрыть преступление, которое совершили с помощью новейших технологий, потому что злоумышленники используют ip-телефонию. При этом у того, кому звонят, на экране могут высветиться любые номера. Были случаи, когда у жертвы показывались цифры номеров полиции или дежурной части. Обратная сторона прогресса! Полицейские признаются, что пока нет возможностей бороться с этим. Банки тоже ищут пути решения проблемы, чтобы избежать репутационных потерь. Ведь нечистые на руку граждане часто представляются их сотрудниками.

Основные денежные средства, которые удаётся получить мошенникам, как отметили стражи порядка, уходят за пределы страны. В частности, транши в 2020-м шли в Польшу и на Украину. А вот «колл-центров» в местах лишения свободы в Тверском регионе нет. Пётр Пырх отметил, что за последние два года мониторинга ни разу не сталкивался с таким. Звонят «с зоны» из других регионов.

Если преступникам удаётся украсть большую сумму денег, она «прокручивается» через посредников и обналичивается. К примеру, одни из посредников в Москве покупали технику: ноутбуки, телефоны и т.д. Они даже не подозревали, что деньги были добыты нечестным путём.

Вот и три месяца 2021 года кибермошенники продолжают активно орудовать.

В то же время тревожные прогнозы из-за закрытых границ страны и самоизоляции по поводу правонарушений мигрантов или бытовых конфликтов не оправдались. Количество преступлений на бытовой почве сократилось на 13%. Для трудовых мигрантов продлевали сроки разрешений на пребывание в России, а тверичане, видимо, даже в четырёх стенах старались жить дружно.

Новый начальник УГИБДД России по Тверской области Дмитрий Арзанов вступил в должность в конце января 2021 года. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Вместе с Петром Пырхом на встрече с прессой был и новый руководитель областного ГИБДД, полковник полиции Дмитрий Арзанов. Он назначен на должность 29 января сего года.