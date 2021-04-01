Хорошая погода придёт в Тверь в понедельник

В ближайшие дни погода тверичанам соскучиться не даст! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И снег, и дождь, и солнце. Такой погодный ералаш ждёт Тверь и область в ближайшее время. Североатлантический циклон, в холодной части которого мы находились в последние дни, уходит. На его место уже спешит следующий циклонический атмосферный фронт, а потому погода в ближайшие дни будет весьма неустойчивой.

- Ночи холодные, с заморозками: на выходных -4, в начале следующей рабочей недели -2…-3 градуса. Поэтому по утрам будет очень скользко, - предупредила читателей «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Зато раннее утро субботы ожидается солнечным. Но это ненадолго. К нам подойдёт очередной атмосферный фронт и принесёт небольшие осадки: днём локальные моросящие дожди, ночами снег. В субботу днём будет +6.

Аналогично пройдёт и воскресенье: +6 днём, морось или небольшой снег. А вот с понедельника уже без осадков. Будет переменная облачность и дневная температура вырастет: в понедельник +6, во вторник +8, в среду +10.

Несмотря на такие перепады, до рекордов нам пока далеко. Сможете ли вы представить, что 6 апреля 1955 года на дворе был мороз в -21,4 градуса? Это самый холодный апрельский день за всю историю наблюдений. А самый жаркий случился 25 апреля 2000 года: +26,8.

Сегодня же у нас за окном далеко не курорт, однако запастись солнцезащитными кремами пора.

- Солнце уже достаточно активное, - говорит Наталья Сердитова. - Тем, кому загар противопоказан, необходимо защищать себя фотозащитными средствами с SPF-фильтрами.

Долгие солнечные ванны могут навредить людям с дисфункцией щитовидной железы, аристократичным гражданам с бледной кожей и родинками, а также тем, кто подольше хочет сохранить молодость. Берегите себя и будьте здоровы!