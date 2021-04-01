Коронавирус в Твери, последние новости на 1 апреля 2021: 13 400 доз вакцины для Верхневолжья и 50 000 респираторов для Чехии

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37 394 случаев заражения COVID-19 (+98 за сутки).

Выздоровели 35 340 человек (+105 за последние сутки).

Изолировано 1323 больных (-10).

Умерли 731 человек (+3 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавируса на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери.

На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 11 964 заболевших (+ 25 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2612 (+4);

Вышневолоцкий городской округ – 2063 (+1);

Ржев – 2054 (+7);

Торжок – 1569 (+3);

Калининский район – 1556(+5);

Кимры – 1489 (+2).

В Тверскую область поступила новая партия вакцины против коронавируса – 13400 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 75 091 человек – это 84,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1525 человек. В федеральный регистр внесена информация о 70 102 вакцинированных гражданах. В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

В Тверской области за минувший 2020 год проведено 11 302 хирургические операции, более 70% которых были экстренными. На лечении находились 22 348 больных. Анализ работы хирургической службы провели на видеоконференции хирургов региона.

Одним из лидеров по оказанию высокотехнологичной помощи является Тверская областная клиническая больница. В 2020 году в ОКБ внедрен новый метод лечения – так называемое ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) для лечения пациентов с тяжёлой пневмонией и дыхательной недостаточностью.

Кимрская фабрика им. Горького готовит поставку 50 000 респираторов модели «СПИРО-113» в Чехию.

Это не первая крупная поставка средств индивидуальной защиты из Верхневолжья в Европу - этом году в Германию уже было отправлено 300 000 респираторов Кимрской фабрики.

В конце января 2021 года предприятие запустило новую линию производства - там открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии на предприятии производят более 86 600 изделий в сутки.

Графика: ПТО

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