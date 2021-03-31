Список дорог в Тверской области, по которым с 1 апреля ограничат движение грузовиков

Ограничения распространяются на большегрузы свыше 10 и 20 тонн на дорогах с разными покрытиями.

Областное министерство транспорта выпустило приказ по временному ограничению с 1 апреля передвижения тяжелых грузовиков и фур по региональным автодорогам. Это традиционная сезонная мера для того, чтобы трассы меньше разбивались многотонными машинами.

Ограничения продлятся до 30 апреля. На дорогах с асфальтобетонным покрытием нельзя будет ездить грузовикам с общей массой свыше 20 тонн. По дорогам с переходным типом покрытия – более 10 тонн.

Штраф за нарушение запрета согласно КоАП РФ (Статья 12.16) - 500 рублей. Если нарушение совершено повторно, штраф остается тем же.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки животных, продуктов питания, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда и удобрений, почты и почтовых грузов, дорожной техники и др.

Специальное разрешение на проезд можно оформить в министерстве транспорта Тверской области.

Перечень дорог прилагается.

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