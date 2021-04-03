Фестиваль бурной воды «Тьмацкий перекат»-2021: где пройдёт, кто участвует, программа соревнований

Фестиваль «Тьмацкий перекат» в Твери.

3 апреля 2021 в Твери состоится традиционный фестиваль бурной воды "Тьмакский перекат". Соревнования по экстремальным видам водного спорта пройдут на реке Тьмака.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

- 9.30-11.00 – регистрация участников;

- 11.00 – открытие соревнований;

- 11.20 – гребной слалом 1-ая попытка;

- 12.30 – гребной слалом 2-ая попытка;

- 13.45 – акробатический фристайл на каяках с трамплина;

- 14.00 – обед для участников и судей;

- 14.30 – каяк-кросс (экстремальный слалом);

- 15.30 – фристайл на бурной воде;

- 17.00 – подведение итогов, награждение победителей.

ГДЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ

Фестиваль «Тьмацкий перекат» пройдет в Твери на реке Тьмаке возле пешеходного моста на пересечении улицы Брагина и Беляковского переулка.

КТО УЧАСТВУЕТ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Принять участие в соревнованиях «Тьмацкий перекат» могут лица старше 10 лет, умеющие плавать и имеющие медицинский допуск, со спасательным жилетом и каской, должна быть оформлена заявка на участие. Подробности можно узнать в группе «Тьмацкий перекат 2021» ВКонтакте.

Для зрителей на «Тьмацком перекате» подготовлены мастер-классы для детей и взрослых, розыгрыши, конкурсы и стилизованная фотозона, а также тир и зона стрит-фуда.