Погода на 2 апреля 2021 в Твери: дождливо и ночные заморозки

Прогноз погоды в Твери на 2 апреля 2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 2 апреля на территории региона будет дождливо и пасмурно. Так что не забудьте зонтики.

Днем воздух прогреется до + 9 градусов. Минимальная дневная температура составит + 4 градуса.

Ночью похолодает до - 4 градусов.

Ветер северо-западный, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление: 756 мм рт ст.

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