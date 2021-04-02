Пасха в 2021 году в Твери: какого числа отмечается, можно ли посетить храмы, где купить пасхальный кулич

Места продажи куличей в Твери на Пасху уже определены городскими властями.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
КАКОГО ЧИСЛА ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА 2021 ГОДУ
У православных Светлое Христово Воскресение в 2021 году приходится на 2 мая.
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПАСХА В 2021 ГОДУ В ТВЕРИ
Коронавирус немного отступил, но все равно ежедневно в регионе фиксируется около сотни новых заражённых, а потому актуален вопрос: как же будет проходить пасхальная служба в этом году? Откроют ли храмы для прихожан в пасхальное богослужение? Пока точных указаний не было, но с уверенностью можно сказать, что даже если храмы будут закрыты для прихожан во избежание заражения, службы все равно будут проводиться в надлежащем порядке, их можно будет смотреть в онлайн трансляции.
Что же до освящения куличей и яиц, то оно обязательно состоится, скорее всего, в субботу, чтобы каждый смог сесть за праздничный стол и прославить Воскресшего Христа.
ГДЕ КУПИТЬ ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ В ТВЕРИ
В Твери будет 56 локаций по продаже пасхальных куличей. Продажа начнется с 26 апреля. Время работы торговых палаток установлено с 10:00 утра до 19:00 вечера.
Полный перечень мест торговли куличами:
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
- Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце);
- улица Кольцевая, у дома 68;
- улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома 20;
- улица Хромова, у дома 10;
- улица Горького, у дома 124;
- улица Горького, у дома 186;
- улица Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ-2»;
- поселок Литвинки, на площади перед ДК поселка Литвинки;
- улица Маршала Василевского, у дома 17;
- Комсомольский проспект, у дома 2/26;
- улица Горького, напротив дома 19 (у фонтана);
- Петербургское шоссе, у дома 82/2, остановка «ДСК»;
- улица Паши Савельевой, у дома 48А, остановка «Микрорайон Юность»;
- улица Паши Савельевой, у дома 27 корпус 1;
- улица Шишкова, у дома 90Б;
- улица Скворцова-Степанова, между домами 18 и 26.
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
- Волоколамский проспект, дом 13 на пересечении с проспектом Победы;
- Волоколамский проспект, пересечение с улицей Фадеева, у дома 20;
- улица Можайского, у дома 63, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Досуговый центр «Мир»;
- улица Можайского, у дома 52, остановочный комплекс;
- улица Орджоникидзе, у дома 48 а;
- проспект Победы, у дома 47;
- проспект Победы, у дома 48/29;
- проспект Октябрьский, у дома 51;
- поселок Химинститута на площади перед ДК «Синтетик»;
- переулок Смоленский, у дома 8;
- Московское шоссе, остановка «Березовая роща»;
- бульвар Гусева, у дома 18.
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
- проспект Николая Корыткова, у дома 36А, ТЦ «Светлячок»;
- проспект Николая Корыткова, у дома 34, остановочный комплекс;
- улица Бориса Полевого, у дома 19а;
- проспект Ленина, у дома 8;
- бульвар Профсоюзов, у дома 2;
- улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески;
- улица Громова, у дома 28, корп.1;
- улица Дружинная, у дома 10;
- улица Ильи Касьянова, у дома 13;
- проспект Калинина, между домами 11 и 13;
- проспект Калинина, у дома 14;
- проспект Ленина, у дома 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной;
- проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра);
- улица Оснабрюкская, у дома 25, корп. 1;
- улица Баррикадная, у дома 1, Воскресенский Кафедральный Собор.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
- проспект Чайковского, у дома 37;
- улица Софьи Перовской, у дома 1/45 остановка «Суворовское училище»;
- улица Софьи Перовской, у дома 32;
- проспект Чайковского, у дома 102, остановка Железнодорожный вокзал;
- Тверской проспект, остановка «Улица Желябова»;
- Тверской проспект, у дома 11;
- Тверской проспект, у дома 12;
- Тверской проспект, у дома 3, остановка «Библиотека им. Герцена»;
- проспект Чайковского, у дома 7, остановка «Площадь Капошвара»;
- проспект Волоколамский, у дома 24;
- улица Трехсвятская, пересечение с бульваром Радищева;
- улица Советская, у дома 62;
- улица Коминтерна, у дома 67/2, остановка «Автовокзал».
Службы в храмах на Пасху в 2021 году власти отменять не планируют.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП