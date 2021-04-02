Коронавирус в Твери, последние новости на 2 апреля 2021: новый телефон «горячей линии» Минздрава и ремонт на подстанции скорой помощи во Ржеве

Формация о коронавирусе в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 2 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37 493 случаев заражения COVID-19 (+99 за сутки).

Выздоровели 35 441 человек (+104 за последние сутки).

Изолировано 1318 больных (-5).

Умерли 734 человек (+3 за сутки).

Графика: Яндекс

На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 11 992 заболевших (+ 28 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2620 (+8);

Вышневолоцкий городской округ – 2063 (+1);

Ржев – 2057 (+3);

Торжок – 1573 (+4);

Калининский район – 1558 (+2);

Кимры – 1492 (+3).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 76 261 человек – это 85,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1 220 человек. В федеральный регистр внесена информация о 71 258 вакцинированных гражданах. В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

С 1 апреля 2021 года "горячие линии" Минздрава - 8-800-551-12-04 и 8-800-333-93-72 перевели свою работу на единый номер. Теперь получить консультацию специалистов можно по номеру "122". Короткий номер действует во всех регионах страны.

Многоканальная линия принимает звонки круглосуточно, специалисты-операторы готовы ответить на вопросы о доступности и качестве оказания медицинской помощи, а также вопросы, связанные с коронавирусом. Можно задать вопросы о профилактике и оказании медицинской помощи, работе Центров амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом и подозрением на него и вакцинальных пунктов, а также записаться на прививку.

1 апреля губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве совещании по вопросам отрасли здравоохранения. Одной из главных тем стал ход ремонта здания Ржевской станции скорой помощи.

Напомним, что губернатор поручил отремонтировать здание во время визита в Ржев в прошлом году.

Крайний срок окончания ремонта - июль 2021-го.

На сегодняшний день в основном здании Ржевской станции скорой помощи практически завершены внутренние и наружные работы. Идет ремонт гаражей для машин скорой, а также благоустройство прилегающей территории.

В апреле с Тверской станцией скорой медицинской помощи должны быть полностью объединены Ржевская и Вышневолоцкая станции, а также Центр медицины катастроф. Для этого создан Единый диспетчерский центр. Туда уже поступают и обрабатываются вызовы с этих территорий, ведется мониторинг движения всех карет скорой помощи в названных агломерациях.

В настоящее время Единый диспетчерский центр координирует работу отделений скорой медицинской помощи еще в трех агломерациях – Торжокской, Кимрской и Конаковской.

Графика: ПТО

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