Что изменится в Тверской области с 1 апреля 2021 года

С 1 апреля 2021 года в силу вступает ряд изменений в законах, правилах, начислениях, которые повлияют на жизнь жителей Твери и Тверской области. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С 1 апреля 2021 года в Твери, да и по всей стране, вступают в силу ряд изменений в разных сферах. Разбираемся, как они повлияют на жизнь жителей Верхневолжья.

НОВЫЕ ПРАВИЛА СДАЧИ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

С 1 апреля 2021 года вступают в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права как в Тверской области, так и в России в целом. Так, из экзамена на получение прав для водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей убрали «площадку». Такие нормы содержатся в новом регламенте МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

Теоретическая часть экзамена не изменилась. В билете - четыре тематических блока. На 20 вопросов билета экзаменуемому дается всего 20 минут.

А вот практическую часть экзамена нужно будет сдавать в городе. Причем, заранее маршрут экзаменуемому не будет известен, его спланирует инспектор ГИБДД, который будет принимать «практику».

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛУ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

С 1 апреля 2021 года в Твери и в целом по стране начинается, запись детей в первые классы школ. Это позднее, чем в былые годы, раньше зачисление начиналось в феврале. очереди выстраивались уже в феврале. Теперь заявления подаются онлайн, через портал госуслуг. Но здесь есть нюансы.

С этого года вступил в силу приказ № 458 Минпросвещения о записи в первые классы школ. В нем установлены новые сроки подачи документов. Изменилась и сама процедура зачисления. Раньше, если вы жили на территории, закреплённой за школой, то ребенка зачисляли в первый класс через 7 дней после подачи документов. Теперь придется ждать окончания первой волны зачисления, в которую принимают документы от всех жителей закрепленных за школой домов. После этого школа опубликует общий приказ о зачислении. Так что стоять ночью у школы, чтоб первым записать чадо в класс надобности нет.

НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

С 1 апреля 2021 года будет произведена плановая индексация социальных пенсий. Они будут увеличены на 3,4%. Теперь средний размер социальной пенсии в России составит 10 183 рубля. Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. Напомним, соцпенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также положены людям с инвалидностью и в связи с потерей кормильца.

ИЗМЕНЕНИЯ В БОЛЬНИЧНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, ВВЕДЕННЫЕ В ПАНДЕМИЮ

С 1 апреля 2021 года отменяют больничные, введенные для соблюдения режима самоизоляции для россиян в возрасте от 65 лет. На фоне пандемии власти страны позволили не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности.

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

С 1 апреля 2021 года в Твери и во всей стране пособия на детей от 3 до 7 лет в будут выплачивать по новым правилам. Сумма рассчитывается исходя из дохода семьи. Ежемесячная выплата может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума для детей, действующего в конкретном регионе. Условие о размере пособия в размере половины прожиточного минимума остаётся в силе. Однако сумма будет увеличена, если с этим пособием доход семьи не превышает прожиточный минимум. В таком случае, размер выплаты может увеличиться до 75% от прожиточного минимума.

Напомним, пособия на детей от 3 до 7 лет появились год назад.

Для того, чтобы заявиться на пособие, нужно будет заполнить бланк на портале госуслуг, в органах соцзащиты или в МФЦ. Никаких справок собирать не потребуется. Органы соцзащиты сами проверят нуждаемость, после чего назначат (или не назначат) выплату в новом размере. Кроме того, семья получит доплату за первые 3 месяца 2021 года.

. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

. Фото: Алексей СТЕФАНОВ