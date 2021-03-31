Почетным гражданином Тверской области стал экс-спикер Заксобрания Вячеслав Миронов

Вячеслав Миронов. Фото: ЗСТО

24 марта Вячеславу Александровичу Миронову вручена награда региона – знак о присуждении звания «Почетный гражданин Тверской области». Эта награда – не только признание выдающихся заслуг крупнейшего ученого, политического и общественного деятеля Верхневолжья, но большое событие в истории областного парламента.

Вячеславу Миронову выпала сложная миссия возглавлять Законодательное Собрание в самые важные годы его становления. Второй созыв Законодательного Собрания, действуя в очень трудных условиях кризисных 90-х годов и на рубеже веков, завершил процесс создания системы органов государственной власти в Тверской области. С принятием Устава области, депутаты второго созыва смогли сосредоточиться на совершенствовании вопросов бюджетирования, развитии промышленного и сельскохозяйственного потенциала области, социального обеспечения земляков.

В такой напряженный период деятельность Вячеслава Миронова на ответственном посту спикера областного парламента – эталон политической ответственности и организаторского таланта. При этом, он совмещал эту работу с работой в должности сенатора – заместителя Председателя комитета по науке, образованию, культуре, здравоохранению и экологии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, участвовал в составе Правительственной комиссии национальной доктрины образования России.

В Твери и далеко за ее пределами Вячеслава Александровича Миронова знают и ценят как выдающегося ученого, организатора науки и высшей школы, как замечательного наставника. Уверенное и динамичное развитие Тверского государственного технического университета, Президентом которого Миронов был долгие годы - яркий тому пример. Звания «Заслуженный деятель науки РФ», «Почётного работника высшего образования России» заслуженного профессора ТГТУ, членство в семи международных и российских академиях, государственные и ведомственные награды – не просто вехи профессиональных и карьерных вершин, но и свидетельство признания коллег и научной общественности.

Блестящий интеллект ученого, открытость в общении, непререкаемый авторитет политика, видного ученого и организатора науки позволяет Вячеславу Миронову вести большую общественную работу, использовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт, широчайший кругозор и замечательные человеческие качества на благо Тверской области.

От имени коллег-депутатов, ветеранов областного парламентаризма свои поздравления лауреату самой высокой награды области выразил заместитель председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, депутат всех шести созывов Владимир Данилов:

- С Вячеславом Александровичем Мироновым в течение многих лет меня связывают теплые и самые дружеских отношения.

В те годы, когда Вячеслав Александрович бы председателем Законодательного Собрания области деятельность областного парламента была наполнена живой интересной работой. Многое приходилось делать впервые, и, хотя второй созыв работал в сложной обстановке, Вячеслав Александрович со всеми умел найти общий язык. Под его руководством успешно и конструктивно решались вопросы и с Администрацией Тверской области, и с различными политическими силами региона.

Хотя сегодня Вячеслав Миронов уже не занимает пост Президента Тверского государственного технического, он сохраняет творческую энергию большого ученого, организатора науки. Вспоминается, что в свое время Вячеслав Александрович не только возглавлял областной парламент, но и был одним из представителей нашего региона в Совете Федерации. Тогда он очень плодотворно работал на посту заместителя председателя комитета по науке, культуре, образованию, экологии и здравоохранению Совета Федерации. Благодаря его энергии, профессионализму, глубокому пониманию проблем удалось многое сделать для развития высшей школы, многие своевременные решения провести и на федеральном уровне. Кроме того, в жизни я знаю Вячеслава Александровича как отличного товарища, замечательного спортсмена. Я очень рад, что наша дружба продолжается. И от всей души поздравляю Вячеслава Александровича с высшей наградой области.

К этим пожеланиям присоединяется весь депутатский корпус и аппарат Законодательного Собрания с самыми сердечными пожеланиями в адрес Вячеслава Миронова - крепкого здоровья, энергии, бодрости духа, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях.