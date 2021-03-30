Заксобрание Тверской области и региональная Общественная палата продолжат сотрудничество

На встрече в областном парламенте. Фото: ЗСТО

В рамках рабочей встречи председателя Законодательного Собрания Сергея Голубева и зампреда областного парламента Александра Клиновского с заместителями председателя Общественной палаты Тверской области Ольгой Боковой и Германом Кичатовым обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия депутатского корпуса и общественников.

Напомним, что новый, пятый созыв Общественной палаты Тверской области приступил к работе 23 марта текущего года. В новый состав палаты (а это 36 человек, треть из которых утверждена Законодательным Собранием) вошли представители ветеранских, спортивных, молодёжных, профсоюзных общественных организаций Верхневолжья, а также кандидаты, выдвинутые рядом ассоциаций, союзов и торгово-промышленной палатой. На своем первом заседании новый состав палаты сформировал рабочие комиссии и выбрал председателя, которым вновь стал Александр Бутузов, возглавлявший Общественную палату четвертого созыва. Нынешнему составу Общественной палаты Тверской области предстоит работать до 2024 года, поэтому планов для реализации много.

- Цель нашей сегодняшней встречи – продолжить взаимодействие, которое сложилось у областного парламента с Общественной палатой Тверской области. Замечу, что мы всегда придерживаемся того, чтобы в Общественной палате, учитывая, что треть ее состава утверждается именно Законодательным Собранием, были представлены жители и города Твери, и других муниципальных образований региона. Хочу также подчеркнуть, что областной парламент доводит свою изначальную позицию по всем принципиальным законопроектам до членов Общественной палаты и, естественно, всегда готов рассмотреть поступающие замечания и предложения. Более того, мы готовы предложить вам и вашим коллегам активнее участвовать в заседаниях постоянных комитетов, слушаниях и «круглых столах», которые планируются к проведению на площадке Законодательного Собрания. Уверен, что наша общая работа в интересах жителей Тверской области будет продолжена, - отметил, открывая встречу, председатель областного парламента Сергей Голубев.

Заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель постоянного комитета по госустройству и местному самоуправлению Александр Клиновский, в свою очередь, пригласил членов Общественной палаты к участию в работе «круглых столов», которые в самое ближайшее время пройдут в областном парламенте.

- Наш комитет, в частности, планирует проведение «круглого стола», где будет обсуждаться схема управления сельскими территориями во вновь созданных муниципальных округах. Нам было бы интересно и полезно выслушать точку зрения представителей Общественной палаты из муниципалитетов. Мы всегда стараемся советоваться с общественниками, тем более что члены Общественной палаты предлагают по-настоящему экспертные мнения, - пояснил Александр Клиновский.

Председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев и зампред областного парламента Александр Клиновский. Фото: ЗСТО

Успешно зарекомендовала себя практика своего рода «нулевых чтений» законопроектов и нормативных правовых актов, в которых Общественная палата принимает самое активное участие. Парламентарии уверены, что сотрудничество в данном вопросе также будет продолжено.

Со своей стороны, депутаты областного парламента готовы к участию в мероприятиях, организованных Общественной палатой Тверской области. Александр Клиновский также напомнил, что важнейшая в нынешнем году задача Общественной палаты - организовать работу общественных наблюдателей за процессом выборов. В целом же, практика общественного наблюдения на выборах в Тверской области достаточно удачна и эффективна, а это значит, что институт общественного наблюдения в регионе состоялся.

Кроме того, вице-спикер Законодательного Собрания предложил членам Общественной палаты подключаться к процессу мониторинга реализации регионального законодательства, который в постоянном режиме проводит областной парламент.

- Мы один из тех институтов, который анализирует действующее законодательство и готов выступать как экспертное сообщество по ряду вопросов, касающихся того, как законы работают непосредственно «на земле». Безусловно, мы готовы к взаимодействию с областным парламентом, в том числе, в плане мониторинга и обсуждения законодательных инициатив, - заявил заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов.

- Прямое взаимодействие и обсуждение актуальных и важных вопросов, планов, перспектив развития – всегда конструктивно. Чем больше мы будем сотрудничать, находиться в диалоге, тем успешнее будут решаться вопросы, важные для Тверской области и её жителей, - уверена заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Ольга Бокова.

Стороны отметили, что у Законодательного Собрания и Общественной палаты Тверской области сложились конструктивные и доверительные отношения, основанные на принципах сотрудничества и взаимного уважения.

Завершая встречу, Сергей Голубев и Александр Клиновский выразили надежду на продолжение сотрудничества в законотворческом плане, тем более, что Общественная палата наделена правом законодательной инициативы в областной парламент.

Со своей стороны Герман Кичатов и Ольга Бокова подчеркнули, что Общественная палата готова к продолжению активного диалога, расширению контактов и дальнейшему взаимодействию с Законодательным Собранием.