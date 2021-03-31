Коронавирус в Твери, последние новости на 31 марта 2021: где пройти реабилитацию после перенесенного COVID-19

Статистика по коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 31 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37 296 случаев заражения COVID-19 (+98 за сутки).

Выздоровели 35 235 человек (+106 за последние сутки).

Изолировано 1333 больных (-14).

Умерли 728 человек (+3 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавируса на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери.

На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 11 925 заболевших (+ 47 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2608 (+4);

Вышневолоцкий городской округ – 2062 (+1);

Ржев – 2047 (+1);

Торжок – 1566 (+2);

Калининский район – 1551 (+5);

Кимры – 1487 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 73 566 человек – это 97,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 29 марта, вакцинировались 1247 человек. В федеральный регистр внесена информация о 68 492 вакцинированных гражданах. В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

30 марта медики выездных бригад принимали пациентов в Андреапольском муниципальном округе.

В апреле врачи посетят еще четыре муниципалитета - Кесовогорский и Максатихинский районы, Оленинский и Селижаровский муниципальные округа. В рамках приема можно попасть на прием к кардиологу, эндокринологу, неврологу, офтальмологу и оториноларингологу.

30 марта на заседании бюджетной комиссии региона рассмотрен вопрос о распределении дополнительных средств на содержание больниц и поликлиник Верхневолжья. На это из резервного фонда Правительства РФ направлено 562,4 млн рублей.

На заседании принято решение о распределении средств между 42 больницами и поликлиниками региона.

На закупку очередной партии лекарств для больных коронавирусом Тверской области из федерального бюджета выделено 52,2 млн рублей. Препараты будут распределены между амбулаторными учреждениями Верхневолжья, где лечатся больные коронавирусом.

В регионе расширяют возможности для прохождения реабилитации гражданами, перенесшими коронавирус. Вопрос рассмотрен 30 марта на заседание областного оперштаба.

Как сообщает областное правительство, реабилитация пациентов, переболевших коронавирусом, проводится непосредственно в инфекционных госпиталях.

Также 25 круглосуточных коек развернуто в Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре. Дополнительные койки дневного стационара введены и в Центре специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева.

Сейчас прорабатывается вопрос открытия реабилитационных коек в тверских в учреждениях санаторно-курортного типа.

В последнее время регионе кривая коронавирусной статистики идет вниз. Также в регионе работают 12 ЦАПов - центров, куда можно обращаться при первых подозрениях на заболевание коронавирусом, а также с положительным тестом на COVID-19.

В случае подтверждения заразы там должны выдать бесплатные лекарства. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122».

Графика: ПТО

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