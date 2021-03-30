В Заволжском районе Твери под жестокую обрезку попали берёзы

Так сейчас выглядит одна из берёз на улице Горького. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Заволжском районе Твери, у дома № 108 по улице Горького, под санитарную обрезку вместе с тополями попали берёзы. Все деревья срезаны примерно на одном уровне. И если узловатые от ежегодного кронирования тополя скоро обрастут новыми ветками со свежей листвой, то судьба берёз может оказаться плачевной.

Ресурсы, посвящённые ботанике и садоводству, в один голос утверждают: глубокую обрезку берёза, особенно взрослая, не переносит – гибнет. Чтобы сдержать излишний рост дерева, необходимо начинать делать аккуратную обрезку пока оно молодо – на втором году жизни. Срезается при этом обычно только верхушка.

Обрезка у дома № 108 по улице Горького. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Берёзы, попавшие под пилу на улице Горького, очевидно, гораздо старше. Да и срезана у них не макушка, а все скелетные сучья - крупные ветви первого порядка, которые вместе со стволом составляют остов кроны и образуют ярусы.

В администрации города «КП»-Тверь» сообщили, что данный участок – зона ответственности управляющей компании, а не предприятия «Зеленстрой», занимающегося санитарной обрезкой на территориях, принадлежащих муниципалитету.

- Управляющей компании беспокойство жителей насчёт обрезки деревьев известно, - уверили нас в пресс-службе администрации Твери. – В УК на ваш вопрос нам ответили, что срезали только одну трухлявую берёзу во время плановой санитарной опиловки. Дерево было аварийным и угрожало жителям.

Ещё одна обрезанная берёза. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Однако на деле опилено не одно дерево, а, как минимум, две берёзы, растущие вдоль дома №108. Между ними, по словам местных жителей, есть ещё плохо опознаваемый пенёк. Возможно, его и имели в виду представители управляющей компании, когда говорили об аварийном дереве. Что до двух «кронированных» берёз, есть вероятность, что они не переживут опиловку, и их также придётся ликвидировать в ближайшем времени.