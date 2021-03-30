Система обеспечения качества Калининской АЭС соответствует российским и международным стандартам

Экспертная группа Фото: пресс-служба Калининской АЭС

К такому выводу пришла комиссия АО «Концерн Росэнергоатом» в ходе плановой проверки, которая проводилась с 22 по 26 марта 2021 года.

В состав экспертной группы вошли представители АО «Концерн Росэнергоатом», Технологического филиала Концерна, Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций.

Проверке подлежали такие функциональные области как управление персоналом и документацией, система закупок оборудования и входного контроля, производственная деятельность, эксплуатация радиационных источников, обращение с радиоактивными отходами, анализ развития системы качества, метрологическое обеспечение, контроль несоответствий и другие. Большое внимание члены комиссии уделили оценке соответствия требованиям безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2.

По мнению председателя комиссии, директора департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» Олега Мамолина, система обеспечения качества на Калининской АЭС выстроена на высоком уровне. «Результаты проверки, как и общие впечатления - положительные. На предприятии налажена системная работа по управлению качеством. Весь персонал работает и взаимодействует как единый живой организм, что позволяет поддерживать безопасность атомной станции на должном уровне», - сказал О.Мамолин.

Также он отметил, что КАЭС является передовой по целому ряду направлений деятельности, поэтому комиссия будет рекомендовать другим атомным станциям перенять накопленные опыт и знания. Так в числе лучших практик эксперты назвали участие службы качества в договорной деятельности, внутреннее обучение персонала методам определения коренных причин несоответствий, создание обучающего курса по управлению рисками, новый подход в ознакомлении работников сторонних организаций с политикой предприятия.

«Вопросы контроля качества всех процессов, протекающих на атомной станции - это вопросы надежной и безопасной эксплуатации АЭС, - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев. – Такие аудиты позволяют наряду с прямыми задачами проверки обмениваться опытом, лучшими наработками в этой сфере и совершенствовать систему контроля качества».