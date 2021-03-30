Коронавирус в Твери, последние новости на 30 марта 2021: смерть директора медколледжа, ремонт у роддомов и мужчина в трусах на заснеженном пляже

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: kmk-69.ru, VK/Валерий Трофимов

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37 198 случаев заражения COVID-19 (+99 за сутки).

Выздоровели 35 126 человек (+111 за последние сутки).

Изолировано 1347 больных (-12).

Умерли 725 человек (0 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери.

На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 11 878 заболевших (+ 42 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2604 (+9);

Вышневолоцкий городской округ – 2061 (+9);

Ржев – 2046 (+7);

Торжок – 1564 (0);

Калининский район – 1544 (+5);

Кимры – 1487 (+3).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 72 319 человек – это 95,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 28 марта, вакцинировались 282 человека. В федеральный регистр внесена информация о 67 125 вакцинированных гражданах. В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

В Тверской области на 47-м году жизни скончалась директор Кимрского медицинского колледжа Юлия Александровна Преображенская. Об утрате сообщается на сайте учебного учреждения.

В должности директора колледжа Юлия Александровна проработала около двух с половиной лет. До этого была завотделением лабораторной диагностики. Руководила добровольческим отрядом «Милосердие» и активно участвовала вместе с ним в различных волонтёрских программах.

Причины смерти не разглашаются в официальном некрологе.

29 марта на совещании в правительстве региона по вопросу ремонта дорог губернатор Игорь Руденя поручил областному министерству транспорта дополнительно включить в программу ремонта на 2021 год подъезды к роддомам Твери, а также к ряду детских медучреждений.

В список первоочередных объектов ремонта в этом году вошли территории у Детской областной клинической больницы, Калининской ЦРКБ, больницы скорой помощи, тверских горбольниц №6 и №7.

В районах приведут в порядок площадки и подъезды к крупным межрайонным больницам. Это ЦРБ в Вышнем Волочке, Ржеве, Кашине, Кимрах, Нелидове, Торжке, Осташкове, Максатихе.

В Твери мужчина купался в обмелевшей Волге и загорал на снегу. ЗОЖ-видео снял житель Твери Валерий Трофимов и поделился им в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети 29 марта.

На камеру мужчина купался в обмелевшей реке (уровень воды в реке сбросили на прошлой неделе), выполнял упражнения на берегу и загорает, лежа прямо на подтаявшем снегу.

- Открытие городского пляжа, погода отличная, правда с водой напряженка и грязи по колено, - подписал пост мужчина.

На комментарии подписчики не скупились. Одни поддерживали мужчину, другие посмеивались, третьи недоумевали: зачем купаться с грязной воде.

Графика: ПТО

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