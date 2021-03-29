Коронавирус в Твери, последние новости на 29 марта 2021: наш трамвай в мемах, новая книга медвежьего папы и дом для осиротевшего пса

Пандемия медленно идёт на спад, жизнь в Тверской области кипит. Фото: Ирина Тарасова, Василий Песков, VK/tverhelpanimals/Татьяна Алексеенкова

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37 099 случаев заражения COVID-19 (+102 за сутки).

Выздоровели 35015 человек (+116 за последние сутки).

Изолировано 1359 больных (-17).

Умерли 725 человек (+3 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери.

На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 11 836 заболевших (+ 44 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2595 (+6);

Вышневолоцкий городской округ – 2054 (+4);

Ржев – 2039 (+7);

Торжок – 1564 (+2);

Калининский район – 1539 (+6);

Кимры – 1487 (+3).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 72037 человек. За вчерашний день, вакцинировалось 486 человек. В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Графика: yandex.ru

Чувство юмора за время пандемии мы не потеряли, что радует. В соцсетях распространяется мем про тверской трамвай и контейнеровоз «Ever Given», застрявший в Суэцком канале. Кто-то подметил занятное сходство между двумя фото: контейнеровоза, заблокировавшего в судоходный канал в Египте и тверского трамвая, перегородившего в 2012 году Новый мост в Твери.

И ещё пара хороших новостей. Знаменитый учёный и основатель центра спасения медвежат-сирот Валентин Пажетнов выпустил новую книгу. Она называется "Рядом с нами...", и читать её можно всей семьёй.

И в Твери нашли дом бездомному псу Чернышу, который потерял верную подругу (собака, бывшая его постоянной спутницей, погибла под колёсами машины).Неравнодушные люди озаботились судьбой печального пса, днями напролёт ждавшего свою погибшую компаньонку, и для него нашлись хозяева. Черныша взяла к себе семья, живущая в частном доме. У них уже есть собака, с которой Черныш будет жить в одном вольере.