Коронавирус в Твери, последние новости на 27 марта 2021: награды врачам и мальчик на льдине

Статистика по Коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 892 случаев заражения COVID-19 (+105 за сутки).

Выздоровели 34 780 человек (+121 за последние сутки).

Изолировано 1391 больных (-17).

Умерли 721 человек (+1 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 774 заболевших (+ 47 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2584 (+3);

Вышневолоцкий городской округ – 2047 (+5);

Ржев – 2026 (+7);

Торжок – 1560 (0);

Калининский район – 1529 (+6);

Кимры – 1475 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 70 368 человек – это 94,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1413 человек. В федеральный регистр внесена информация о 65 217 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий 24 марта вручил медикам Патриаршие награды за вклад в борьбу с коронавирусом. За высокий профессионализм, жертвенность и спасённые жизни наградили министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова, а также руководителей и сотрудников больниц.

Владыка Амвросий передал благодарность за профессиональное служение ближнему и подвижнический труд в борьбе с COVID-19 от лица Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Помимо «Патриарших благодарностей», 500 медиков получили архиерейские благодарности и медали Тверской епархии.

Вечером 26 марта очевидцы спасли подростка с льдины на Волге в районе дома №8 на Мигаловской набережной. 14-летний мальчик играл там с двумя друзьями. Неравнодушные тверичане веревкой вытащили паренька на берег ещё до прибытия спецслужб.

Ребёнок не пострадал.

Толщина льда на реках Твери сейчас очень мала – составляет всего лишь пару сантиметров, поэтому выход на лёд крайне опасен. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Тверской области предупреждает. Берегите себя и своих близких!

Графика: ПТО

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