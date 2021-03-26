Коронавирус в Твери, последние новости на 26 марта 2021: 395 мест для целевого набора в медуниверситете, традиционный губернаторский эфир и ремонт поликлиники в Конаково

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется раз в сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 787 случаев заражения COVID-19 (+109 за сутки).

Выздоровели 34 659 человек (+119 за последние сутки).

Изолировано 1408 больных (-12).

Умерли 720 человек (+2 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 727 заболевших (+ 24 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2581 (+8);

Вышневолоцкий городской округ – 2042 (+18);

Ржев – 2019 (+7);

Торжок – 1560 (0);

Калининский район – 1523 (+4);

Кимры – 1475 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 68 955 человек – это 92,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 24 марта, вакцинировались 1250 человек. В федеральный регистр внесена информация о 63 994 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

395 мест планируется выделить в 2021 году в Тверском государственном медицинском университете для целевого набора студентов. 218 из них – по направлениям специалитета, 177 – в ординатуре. Будущие врачи будут получать медицинское образование, уже понимая, что они трудоустроятся по специальности в госучреждениях здравоохранения Тверской области. В прошлом году к работе в медицинских организациях региона приступили 67 выпускников вуза, которые обучались по целевому направлению.

25 марта во время очередного вечернего прямого телеэфира губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы в том числе связанные с коронавирусом и региональной медициной. Так, в числе прочего, он назвал вакцину « Спутник V” лучшей в мире и рассказал, что предлагал сделать прививку от COVID-19 в Твери послу Ирана, который недавно побывал с визитом в столице Верхневолжья. Дипломат отказался, заявив, что будет вакцинироваться в Москве.

Также губернатор заверил жителей Конаково, что их городская поликлиника будет отремонтирована.

Сейчас готовится проектно-сметная документация, до конца года планируется провести весь необходимый ремонт, это касается и фасадов, и внутренних помещений и обновления оборудования.

Кроме того, обязательно будет построено новое здание и для амбулатории в поселке Новозавидовском в том же Конаковском районе. Губернатор также напомнил, что в Бежецке и Бологом запланировано строительство новых больниц.

Графика: ПТО

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