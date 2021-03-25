«Прививка – единственный выход»: в Общественной палате Твери прошёл круглый стол по поводу вакцинации против коронавируса

В Общественной палате Твери прошёл круглый стол, посвящённый вакцинации против коронавируса. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Как поведёт себя коронавирус в дальнейшем, ждать ли всплеска заболеваемости, обязательно ли всем вакцинироваться – эти и другие вопросы, касающиеся заболеваемости COVID-19 в областной столице обсудили в минувшую среду, 24 марта, на круглом столе Общественной палаты Твери. На заседании присутствовал главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский. Врач ответил на все вопросы общественников.

Открыл заседание председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. Он подчеркнул значимость заявленной темы круглого стола. Ведь среди членов Общественной палаты много руководителей коллективов, которые могут объяснить подчинённым и коллегам – насколько важно сделать прививку от коронавируса прямо сейчас.

– Тема очень актуальная на данный момент – как мы будем дальше бороться с коронавирусной инфекцией. Эта беда коснулась многих жителей Твери и области, поэтому так важно услышать мнение медицинского специалиста, который обладает полной информацией по этой проблеме, – обозначил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. – Хочется отметить, что у нас идёт массовая вакцинация, и количество заболевших постепенно уменьшается.

Как профессиональный врач эпидемиолог Александр Раздорский объяснил, почему необходимо делать прививку в обязательном порядке. Специалист подчеркнул, что в настоящее время уже выработаны эффективные способы лечения больных коронавирусом. Но ещё важнее – вакцинироваться, что поможет не заразиться или перенести болезнь в лёгкой форме.

На сегодняшний день в Тверской области применяют препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Его эффективность подтвердили клинические испытания.

– Этот препарат, который используют на протяжении почти полугода, успел показать свою эффективность и безопасность. Роспотребнадзор рекомендует прививаться именно сейчас и тем препаратом, который доступен. Сделать прививку нужно как можно скорее, чтобы сформировать коллективный иммунитет, когда привьётся 70% населения, и не будет такого количества заболевших, – пояснил Александр Раздорский.

Главный внештатный эпидемиолог области подчеркнул, что после вакцинации у человека должен выработаться иммунитет против COVID-19 на два года. Эту информацию сообщают производители препарата.

Ежедневно в Тверском регионе регистрируется более 100 случаев заражения коронавирусом. По статистике, один заболевший может заразить ещё пятерых человек.

Как и у любого средства, у «Спутника» есть абсолютные и относительные противопоказания. Нельзя делать прививку при аллергии на компоненты, в период беременности или кормления грудью, а также если какая-либо болезнь проходит в острой стадии.

На заседании выступал главный внештатный эпидемиолог области Александр Раздорский. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Рекомендуется, в первую очередь, сделать прививку людям старше 60 лет, тем, у кого есть хронические заболевания. Привиться возможно и людям с онкологией и синдромами иммунного дефицита, им только важно проконсультироваться с лечащим врачом. Тем, кто уже переболел коронавирусом, через полгода можно сделать прививку, потому что есть риск повторного заражения.

Поствакцинальная реакция (если она будет), как и у любой другой прививки – повышение температуры, недомогание. Всё это проходит в течение двух суток, как рассказал Александр Раздорский. При этом обращение в больницу не требуется.

– Перед тем, как делать прививку необязательно сдавать анализы на антитела. Это не регламентировано ни одним действующим документом, – констатировал Александр Раздорский, сняв другой насущный вопрос.

А вот после прививки антитела могут выработаться спустя 42 дня прививки. А могут и вовсе не выработаться. Но это не значит, что у человека нет иммунитета. Это означает, что в его организме появились специфические клетки иммунитета.

Главный эпидемиолог отметил, что сейчас пройдена ещё только половина пути. История эпидемий и пандемий показывает, что, в среднем, они длятся порядка двух лет. А последствия заболевания «короной» для человека могут быть самыми страшными – проблемы с давлением, поражение сразу нескольких систем органов, нарушение сна и т.д. Прививка может уберечь от этого.

В скором времени в России планируют разработать на экспорт вариант вакцины «Спутник Лайт», которая будет давать несколько месяцев иммунитета против коронавируса. А для детей в России появится препарат в виде каплей. Пока же бесплатно вакцинируют всех желающих жителей региона в 38 пунктах. Работают выездные бригады.

– Первая городская больница участвует в вакцинации – открыты кабинеты в двух поликлиниках. Мы задействовали все возможные силы. Сначала очередь была большая. Записывались через портал «Госуслуг», по номеру 122, через регистратуры. Сейчас напряжение спало, – поделилась член Общественной палаты Твери, руководитель тверской горбольницы №1 Марина Мирошкина.

На сегодня больших очередей в их больнице, как отметила Марина Мирошкина, нет. Бывает так, что человек приходит в поликлинику с желанием привиться и вакцинируется в тот же день:

– Люди идут и прививаются, нам всё равно с этим вирусом жить, по-другому никак. Вирус будет на нашей планете, мы должны защитить себя и своих близких. Кто не переболел и не вакцинировался, живут в постоянном напряжении.

Напомним, прошло больше года с того момента, как коронавирус пришёл в Россию и, конкретно, в Тверской регион. В январе 2021 года наша область присоединилась к всероссийской кампании по вакцинации против COVID-19. На 25 марта количество вакцинировавшихся в регионе достигло почти 69 тысяч человек.