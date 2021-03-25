Со следующей недели в Твери начинается влажная и теплая весна

Весна вступает в свои права. Фото: Александр ЖМУЛИН

Начинается настоящая весна. Как рассказала нам доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова, ночью с пятницы на субботу еще будет все-таки минусовая температура - до -3 градусов. Однако уже с понедельника ночных заморозков не предвидится.

- В субботу днем разогреет до +5 градусов. Солнца будет больше. Ветра в субботу практически вообще не будет. Атмосферное давление – 755 мм рт. ст. В воскресенье небо еще больше разъяснится, температура днем - до +4 градусов. Ветер юго-восточный. Атмосферное давление - 756-757, - подготовила прогноз Наталья Сердитова. - Очень близко будет проходить атмосферный фронт северо-атлантического циклона, и в воскресенье вероятны небольшие осадки в виде дождя.

По словам эксперта, начало недели тоже будет влажным.

- Природа решила провести влажную уборку в ознаменование наступления настоящей весны, - образно сказала Наталья Сердитова. - Температура в понедельник и вторник поднимется до +3, +5 градусов, ночью - до +1. Всю первую половину следующей недели ветер будет южных направлений, усилится до 5-6 м/с. А атмосферное давление по-прежнему достаточно высокое – 756-757. Но в среду, 31 марта, оно снизится ниже нормы.