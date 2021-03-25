Досуг в Твери с 24 по 31 марта: Юные таланты и медные трубы, два мюзикла в одном, «пианный» день и сны о саде

В Твери в ближайшие дни есть немало поводов отлично и культурно отдохнуть. Фото: Александр ЖМУЛИН

КОНЦЕРТЫ

Страсти французские, страсти итальянские

26 марта в 19:00 в ДК «Пролетарка» публике представят мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари. Ромео и Джульетта».

На сцену выйдут столичные артисты: Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие.

Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная и театрализованная программа, в потрясающем великолепном «живом» исполнении признанных звезд московских мюзиклов.

Цена: 400-2000 рублей.

Публику ждет шикарное шоу. Фото: ДК "Пролетарка"

Пир музыки

Тверская академическая филармония приглашает на череду музыкальных представлений.

27 марта в 15.00 в ее стенах продолжится XXVIII Международный фестиваль музыки «Под знаком Великого Баха». Для публики выступят «молодые дарования тверского края» - стипендиаты губернатора Тверской области.

Организаторы обещают, что «изюминкой» концерта в рамках Баховского фестиваля станет разнообразие талантов. Здесь каждый найдет для себя много интересного.

Стоимость билетов: 200 рублей.

28 марта в 12.00 в филармонии представят музыкальную сказку «Конек-горбунок» по одноименному произведению Петра Ершова (к 205-летию автора). Это отличная возможность для семейного культурного отдыха.

Сыграет сказку ансамбль «Music Брасс».

В музыкальном оформлении произведения использована музыка М. Мусорского, Дж. Верди, М. Глинки, В.А. Моцарта, Дж. Гершвина, Р. Вагнера, русские народные песни в обработке для медных духовых инструментов.

Автор литературно-музыкальной композиции – Дмитрий Булкин.

Стоимость билетов: 450 рублей.

28 марта в 17.00 в филармонии начнется концерт этого же ансамбля медно-духовых инструментов «Music Brass». Ему - 10 лет. Музыкальный коллектив возник в стенах Московской филармонии и ярко пропагандирует медные духовые инструменты.

Ансамбль объединяет одна цель – радовать слушателей новыми тембрами и красками, как в исполнении произведений классического и джазового репертуара, так и в совершенно новых, современных опусах.

В программе: произведения Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, Ш. Гуно, Д. Шостаковича, Э. Морриконе, Дж. Гершвина, Дж. Манделя, Л. Поллака, Г. Манчини, Г. Миллера, Б. Карлтона и др.

Также в концерте прозвучат стихотворения: «Полет» Шарля Бодлера в переводе Эллиса (Л. Кобылинского) и «Песня шляпника» Владимира Высоцкого.

Стоимость билетов: 500 рублей.

Напоминаем: не забывайте маски, коронавирус не дремлет.

Ансамбль медно-духовых инструментов «Music Brass» - это феерия. Фото: предоставлено Тверской филармонией.

Piano Day

27 марта в 17:00 в тверском центре современой культуры «Рельсы» начнется праздник музыки - Piano Day.

В 2015 году немецкий композитор Нильс Фрам предложил проводить фортепианные концерты в 88-й день года - в соответствии с количеством клавиш на инструменте. С тех пор Piano Day ежегодно в конце марта собирает сотни композиторов и слушателей по всему миру. В России в 2021-м праздник отмечается в шестой раз, а в Твери - впервые.

В центре современной культуры на Трехсвятской для публики сыграют Игорь Хабаров и Капитон Неклюдов. Как пишут организаторы это «современные композиторы» и они «раскроют волшебный мир музыки, сотканный из различных форм и стилистик - от неоклассики до джаза».

Стоимость билета: 800 рублей. Записываться надо заранее на сайте центра.

ВЫСТАВКИ

Мечты о саде

В этот же день, 27 марта, в «Рельсах» открывается выставка молодого художника Тани Борисовой «Мечты о саде».

Экспозиция состоит из трех разделов: Сад, Мечтай и Ресайкл. Как пишут организаторы, «проект демонстрирует результаты исследования художницей традиционных и современных подходов к крафт-техникам, учитывая возникающую дихотомию между ручным и цифровым вмешательством в ремесло, задавая вопрос: что является критическим для текстильного ремесла в будущем?»

Галерея работает ежедневно с 10 до 22. Чтобы попасть в в нее, возьмите ключ у администратора.

Посещение выставки бесплатно.