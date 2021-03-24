Разыскивается житель Твери, который выиграл в лотерею 335 миллионов рублей, но получать деньги не спешит

В Твери неизвестный купил лотерейный билет, выиграл 335 миллионов рублей, но деньги с декабря 2020 года пока так и не забрал... Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Как сообщили организаторы государственных лотерей «Столото», с декабря 2020 года тот, кто купил лотерейный билет «Спортлото» 4 из 20» не появился, чтобы забрать приз. А ведь счастливчика ждет немалый выигрыш – 334 883 756 рублей. Т.е. без малого 335 миллионов. Впрочем, чтобы забрать деньги у него еще достаточно времени.

По правилам лотереи забрать выигранные деньги возможно в течение 6,5 месяцев или, иными словами, 195 дней после публикации соответствующего тиража. Если победитель не смог в этот срок прийти за призом по уважительным причинам, подкрепленным документами, он может получить деньги в течение трех лет.

Затем все невостребованные средства, а в этом случае речь идет о миллионах рублей, уходят обратно в казну государства. И ситуации, когда выигравшие не приходили по разным причинам за деньгами, не так уж редки.

Результаты тиража № 2684 были объявлены 24 декабря 2020 в 22:00 и опубликованы на сайте организации. Всего в розыгрыше участвовало 62 935 билетов.

И вот суперприз выпал на билет с комбинацией цифр: 08 01 15 13 18 10 12 13. Продублируем результат на сайте «КП»-Тверь», вдруг обладатель целого состояния прочитает заметку и бросится за деньгами?

Известно, что участник розыгрыша приобрел билет за 200 рублей в отделении «Почты России» в Твери на улице Фрунзе, 20. Только стоит заметить, что купить счастливый билет мог любой гость города. Ведь рядом с этим почтамтом работает несколько компаний, куда приезжают дальнобойщики со всей страны.

– С момента розыгрыша прошло три месяца, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем, – констатируют в компании «Столото».

В организации, которая занимается государственными лотереями, очень надеются, что победитель объявится.

Кстати, выигрыш стал рекордным для Тверской области и вошел в ТОП-3 побед по всей стране в 2020 году. Кроме того, это самая большая удача в «Спортлото «4 из 20» с момента переименования гослотереи.