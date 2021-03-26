Современные и красивые: в Твери строят три детских сада

На стройплощадке детского сада кипит работа. Фото: администрация Твери

«Появятся ли в городе новые детсады?» - таким вопросом частенько задаются тверские родители. Совсем скоро с местами для дошколят в Твери должно стать гораздо проще: муниципалитет строит сразу три детских сада, причём завершить строительство обещают в этом году.

Да и с расположением детсадов повезло: их строят вблизи новых современных жилых комплексов, где как раз и покупают квартиры семьи с маленькими детьми.

ВАЖНО

Нацпроекты в помощь

Строительство всех трёх детских садов стало возможным благодаря участию в нацпроекте «Демография».

В целом благодаря нацпроектам «Образование» и «Демография» в Твери уже построены и работают новый корпус школы № 50 в «Юности», Центр образования имени А. Атрощанка в микрорайоне «Брусилово» и детский сад «Росток» на Октябрьском проспекте в микрорайоне «Южный».

- К строительству наших социальных объектов нужно подходить очень внимательно. Детские сады, школы должны отвечать самым современным требованиям, - поставил задачу губернатор Игорь Руденя.

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ…

Строительство детского садика на 150 мест на улице Планерной уже подходит к концу. Рабочие еще осенью закончили закреплять на фасаде цветные красочные панели, вот-вот начнется благоустройство прилегающей территории, где установят яркие детские площадки. Такой позитивный стиль оформления порадует глаз мамочек и будущих воспитанников.

- В здании завершаются фасадные работы, производится внутренняя отделка, монтаж внутренних коммуникаций и сетей, установка сантехники и оборудования, - рассказал о ходе строительных работ глава города Твери Алексей Огоньков. - Планируем, что в течение нескольких месяцев подрядчик завершит работы и подготовит детский сад к вводу в эксплуатацию.

Ещё на двух площадках - на улицах Левитана и Склизкова - стройка на начальном этапе. Идёт заливка фундаментных плит, устройство гидроизоляции. Однако уже к концу года здесь должны появиться современные вместительные детские сады - каждый на 190 мест, включая две ясельные группы по 20 мест.

Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери ведёт постоянный контроль за ходом работ. Все идет по утверждённому графику. Строительно-монтажные нормы в зимний период, в частности, соблюдение теплового режима, на площадках обеспечивала спецтехника.

...И НАСТОЯЩЕЕ

В минувшем году в микрорайоне «Южный» открылся детский сад «Росток», его уже посещает сотня тверских малышей.

Подарком для воспитанников к открытию стал настоящий приусадебный участок с зеленью и цветами, который разбили на прогулочной территории возле здания.

В создании зеленого уголка помогли специалисты одной из тверских компаний, магазины которой расположены неподалёку от сада. Для ребятишек смастерили и установили деревянные грядки, привезли питательный грунт и посадили рассаду.

Так что название «Росток» не случайно, основная задача коллектива сада - привить воспитанникам любовь к природе.

- Научить их ухаживать за землей, рыхлить, поливать, сажать зернышко, а потом наблюдать, как оно прорастает, - рассказала о работе с воспитанниками Елена Рубаненко, заведующая МБДОУ «Детский сад № 155 «Росток».

Также в прошлом году в микрорайоне «Брусилово» открыл свои двери Центр образования имени А. Атрощанка. Учащихся с первого по девятый класс он принял в январе, старшеклассников - в сентябре 2020 года. Здесь обучаются 1224 ученика. В помощь образовательному процессу - просторные классы и самое современное оборудование, которым может быть оснащена новая школа.