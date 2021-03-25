Коронавирус в Твери, последние новости на 25 марта 2021: 5400 доз вакцины и новая генетическая лаборатория

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 678 случаев заражения COVID-19 (+106 за сутки).

Выздоровели 34 540 человек (+122 за последние сутки).

Изолировано 1420 больных (-17).

Умерли 718 человек (+1 за сутки).

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Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 703 заболевших (+52 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2573 (+10);

Вышневолоцкий городской округ – 2034 (+2);

Ржев – 2012 (+6);

Торжок – 1560 (+1);

Калининский район – 1519 (+3);

Кимры – 1475 (+6).

В Тверскую область поступила очередная партия вакцины против коронавируса – 5400 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 67 705 человек – это 91,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 990 человек. В федеральный регистр внесена информация о 62 899 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

В июле в Твери планируют открыть медико-генетическую лабораторию при перинатальном центре имени Бакуниной. Здесь будут проводить исследования, связанные с онкопатологиями и наследственными заболеваниями. Финансирование проекта обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

Ежегодно, согласно проекту, в лаборатории будут проводить порядка 1800 исследований, причем большей частью — по полису обязательного медицинского страхования для жителей Тверской области. В числе исследований, которые будут здесь проводиться — выявление онкопатологий и наследственных заболеваний.

Графика: ПТО

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