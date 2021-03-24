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Общество24 марта 2021 1:00

Погода на 24 марта 2021 в Твери: наконец-то потеплеет

Рассказываем, какой будет погода 24 марта 2021 в Твери
Алина ПЕТРОВА
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В Тверь идёт потепление, спрогнозировали синоптики.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 24 марта на территории региона будет по-весеннему тёплым. В регион приходит климатическая весна.

По информации синоптиков, в среду, 24 марта, будет ясно, вероятность осадков минимальна.

После достаточно прохладной ночи с температурой до -7 градусов, уже в первой половине дня воздух прогреется до +6 градусов. Но, к вечеру, столбик термометра вновь опустится к легким минусовым значениям. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление – 764 мм рт ст. Влажность воздуха 78 %.

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