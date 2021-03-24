Коронавирус в Твери, последние новости на 24 марта 2021: сокращение числа коек в госпиталях и новая партия вакцины

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 572 случаев заражения COVID-19 (+107 за сутки).

Выздоровели 34 418 человек (+123 за последние сутки).

Изолировано 1437 больных (-21).

Умерли 717 человек (+5 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 663 заболевших (+52 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2563 (+2);

Вышневолоцкий городской округ – 2032 (+2);

Ржев – 2006 (+3);

Торжок – 1559 (+1);

Калининский район – 1516 (+2);

Кимры – 1469 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 66 655 человек – это 96,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 923 человека. В федеральный регистр внесена информация о 62 737 вакцинированных гражданах.

В Тверскую область доставили 2100 доз вакцины против коронавируса.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

23 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание оперштаба региона. Говорили о заболеваемости коронавирусом в Верхневолжье.

Цифры заболевших коронавирусом в регионе снижаются, а заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 30%.

В связи с этим планируется сокращение коечного фонда в инфекционных госпиталях.

Ряд учреждений здравоохранения, где сейчас проводят лечение больных коронавирусной инфекцией, предполагается перевести в штатный режим работы.

Кроме того, рассмотрено функционирование в регионе центров амбулаторной помощи (ЦАП). Всего с января, когда в регионе они начали действовать, медицинская помощь оказана 15895 пациентам.

Всего в регионе открыто 12 ЦАПов.

Графика: ПТО

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