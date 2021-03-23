Прогноз Ростуризма по росту потока туристов в Тверскую область оказался оптимистичней, чем планы региона

В тверском крае есть немало мест, которые интересны и притягательны для туристов. Фото: ПТО

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Она затрагивает все муниципалитеты». Такими словами губернатор Игорь Руденя задал тон заседанию правительства региона 23 марта. В регионе поставлены амбициозные задачи по увеличению потока туристов.

По областной госпрограмме, рассчитанной до 2024 года, турпоток в 2023 году запланировано довести до 2,5 млн. человек. Прогноз Ростуризма, представленный на заседании, еще более оптимистичен - 3,2 млн.

23 марта губернатор провел заседание областного правительства. Фото: ПТО

- У нас огромное количество исторических памятников, мы обладаем богатывеми природными ресурсами. Преимуществами территории является разветвленная дорожная инфраструктура, близость к мегаполисам страны. Эти факторы должны быть максимально использованы для развития нашего потенциала в турсекторе. Кроме того, туриндустрия - это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса, - обрисовал ситуацию региональным чиновникам Игорь Руденя.

Меж тем, пандемия сказалась на показателях прошлого года. В 2020-м по сравнению с 2019-м к нам заехало отдохнуть на 400 тысяч туристов меньше (1,7 млн и 1,3 млн соотвественно). Снижение турпотока - на 23%.

Графика: минтуризма Тверской области

Однако, с другой стороны пандемия становиться стимулом для развития внутреннего туризма в России. Тверской области грех этим не воспользоваться.

Что же сделано и еще предстоит сделать, чтобы мечты о двух или даже трех миллионах туристов в год стали явью?

Обратимся к докладу минтуризма...

За три года при 6,9 млн рублей господдержки открыто 30 частных объектов турпоказа (примеры - музей фарфора и стекла в Старице и музей карельской кухни в Лихославле). За это же время при 8,4 млн рублей госфинансирования создано 17 муниципальных туробъектов (примеры — дом купца Филипова в той же Старице или музей карельской культуры в Стане Лихославльского района).

Разработано и опубликовано на welcometver.ru 50 турмаршрутов. Статус «брендовый маршрут России» получила «Государева дорога». Этот маршрут находится на реализации у 12 туроператов из четырех регионов.

Еще одной точкой притяжения в регионе стал открытый летом 2020-го Ржевский мемориал. Только за 2021-й его посетили более 450 тысяч человек. Там запланировано создание музея Ржевской битвы. В регионе также организованы маршруты «Земля воинской славы», «Дороги Победы», «Ржев сквозь века».

Расширен календарь событийного туризма - с 40 мероприятий в 2018-м до 89 в 2020-м. В 2021-м в него вписано уже 106.

С 20 в 2018-м до 114 (43% от всего количества) в 2020-м увеличено число классифицированных отелей.

За 2018-2020 годы более 150 работников гостиниц прошли обучение, около 100 экскурсоводов повысили квалификацию.

Вырос размер господдержки школьного туризма — с 600 тыс. рублей (на трех туроператоров) в 2019-м до 7,2 млн (на восемь туроператоров) в 2020-м. Игорь Руденя выступил за усиление господдержки этого направления.

В Тверской области продолжается создание кластера «Волжское море». К примеру, в устье реки Шоша в «Завидово» строится порт для туристических судов.

Значимый проект запланирован на средства мирового банка БРИКС (свыше 1,8 млрд рублей) и поддержки региона (318 млн) в Торжке. Речь идет о капремонте и преображении части исторической застройки города, в том числе путевого дворца.

Приглашенный на заседание как эксперт директор московского турагентства «Вокруг света» Александр Гагарин призвал власти обратить больше внимания на развитие туристической инфораструктуры Лихославля, Осташкова и Вышнего Волочка.

Также он указал на необходимость обустройства на привокзальной площади Твери туристско-информационного центра и парковки для туристического транспорта.

- Также желательно сделать бесплатные специальные остановки для туристических автобусов и в городских знаковых местах, - добавил эксперт.

СПРАВКА КП-ТВЕРЬ

Сегодня на территории региона расположены 264 отеля и загородных баз, в Верхневолжье работает 28 региональных туроператоров и 178 аттестованных экскурсоводов, есть около 170 музеев и культурных центров.

Графика: минтуризма Тверской области

Графика: минтуризма Тверской области

Графика: минтуризма Тверской области

Графика: минтуризма Тверской области

Графика: минтуризма Тверской области