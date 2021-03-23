Коронавирус в Твери, последние новости на 23 марта 2021: прививки от клещей и частица Животворящего Креста

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 465 случаев заражения COVID-19 (+108 за сутки).

Выздоровели 34 295 человек (+120 за последние сутки).

Изолировано 1458 больных (-13).

Умерли 712 человек (+1 за сутки).

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Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 611 заболевших (+27 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2561 (+6);

Вышневолоцкий городской округ – 2030 (+4);

Ржев – 2003 (+7);

Торжок – 1558 (+9);

Калининский район – 1514 (+6);

Кимры – 1469 (+1).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 65 732 человека – это 98,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 21 марта, вакцинировался 141 человек. В федеральный регистр внесена информация о 60 413 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Но не коронавирусом единым... Роспотребнадзор предупреждает о приближении сезона активности клещей.

Ведомство уже начало еженедельный мониторинг за активностью клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в больницы с жалобами на укусы насекомых никто не обращался.

За прошлый год от укусов клещей пострадали более 4000 человек, 39% из них - дети. Экстренную серопрофилактику против клещевого энцефалита получили 1310 человек. Энцефалитом заразился один житель Вышневолоцкого городского округа. Смертельных случаев нет. Также зарегистрировано 30 случаев заболевания клещевым боррелиозом, среди заразившихся трое детей.

Жителям напоминают, что исследования клещей на их зараженность возбудителями клещевых инфекций проводятся в микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области и других лабораториях области.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в медицинских организациях по месту жительства после консультации врача.

Кстати, о жизни духовной...

В Крестопоклонную неделю у жителей Твери и Тверской области будет возможность поклониться частице Животворящего Креста. Этот тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. Частицу Древа нашла в 326 году святая императрица Елена. Вместе с великой святыней сохранились документы. О прибытии святыни сообщает Тверская епархия.

Древнее распятие с частицей Животворящего Креста прибудет в Воскресенский кафедральный собор Твери накануне Недели Крестопоклонной в субботу, 4 апреля, в 17:00.

Святыня пробудет в соборе до 9 апреля. Для верующих она будет доступна в любой день.

Графика: ПТО

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