Где в Твери обитают агрессивные собаки и как не стать их жертвами

В Тверской области с конца февраля стали чаще появляться сообщения о покусанных бездомными собаками. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сообщения о том, что на кого-то в Твери и области нападают бродячие собаки, участились с конца февраля. 26 февраля на набережной Лазури бродячие псы атаковали тверичанку. Она отбилась. 8 марта в Торжке стая покусала бабушку и внучку. Тут и там в соцсетях люди пишут, что видели недружелюбных собак...

Всё объяснимо: с наступлением весны у животных начинаются брачные игры, они могут проявлять агрессию при отстаивании своего права на размножение. Поэтому встреча с собачьей сворой в такой период ничего хорошего не предвещает.

Кстати, корреспондента «Комсомолки» во время сбора материала тоже чуть не покусала собака.

Зоозащита держит оборону

Тверские зоозащитники уже более десятка лет спасают, берут на передержку и отдают новым хозяевам бездомных животных. А еще их стерилизуют за счет помощи неравнодушных граждан.

12 марта в официальной группе в социальных сетях у «Инициативной группы по защите животных» появился пост о том, что они делают все возможное, чтобы на улицах Твери и районных центров не было массового «нашествия» бездомных собак и кошек. Ведь, например, за три года пара собак может произвести на свет 500 щенков.

А собаки, как известно, способны приносить потомство до конца жизни.

И все-таки усилий волонтеров недостаточно. Есть несколько путей решения проблемы: строительство приютов пожизненного содержания животных, открытие приюта небольшой вместимости, а также применение практики отлова – стерилизации – вакцинации – выпуска на волю. И комбинирование программы по отлову: стерилизации и пожизненного содержания.

В этой работе важна государственная поддержка.

В Тверской области до сих пор не могут открыть приют для собак, построенный в январе 2020 года. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В 2018 году в России принят закон «Об ответственном обращении с животными». С 2020 года в силу вступили положения, касающиеся отлова и содержания бездомных животных.

В январе 2020 года в Твери, в Больших Перемерках, был готов к открытию муниципальный приют для бездомных собак. По данным зоозащиты, он рассчитан на 100 собак. Но приют так и не начал работать.

– Не приведена в порядок нормативно-правовая база, которая позволяла бы в соответствии с федеральным законодательством отлавливать и содержать животных, – констатирует зоозащитница и журналист Юлия Островская.

Как отбиться от собаки?

Главное правило, напоминают кинологи, – не провоцировать животное. Если оно не бешеное, то нападет лишь в трех случаях: чувствуя угрозу, защищая еду и отстаивая территорию.

Первое, что важно знать, – нельзя бояться собаки. Она это почувствует и воспримет как слабость. Лучше обойти животное по широкой дуге, не поворачиваясь спиной, не глядя ему в глаза и не проявляя агрессию. И стараться сохранять спокойствие, даже если четырехпалый лает.

Раз животное бежит в сторону человека, это еще не значит, что оно нападает. Если оно бежит вприпрыжку, значит, собирается обнюхивать и играть.

А вот коль скоро собака рычит, показывает передние зубы и целенаправленно несется именно на вас, то нужно ждать беды.

– Бывает, что неожиданно из-за угла появляется собака и ведет себя агрессивно. Нельзя поворачиваться к ней, убегать или махать руками и кричать: «Фу!», «Отойди!». Это может побудить ее накинуться, – рассказывает начальник отделения кинологической службы УМВД по Тверской области Дмитрий Ларионов. – Фронтальная атака для собаки сложнее, чем нападение сзади.

Если есть с собой какая-либо ручная кладь: сумка, зонтик, рюкзак, портфель и т.д., то ее можно выставить вперед. Псина рефлекторно вцепится в вещи, и можно будет пятиться с места инцидента. При этом возможно резко прикрикнуть командным голосом на нападающего зверя, чтобы он испугался.

И от любой собаки, как прокомментировал кинолог Дмитрий Ларионов, помогает перцовый баллончик, в то время как ультразвуковой отпугиватель может не сработать, если животное плохо слышит.

На собственной шкуре

При легком морозце в Твери на нашем пути попалось не так много бездомных собак. Иных дворняг, к слову, хозяева выпускают из квартир погулять и ждут обратно.

Как жалуются тверичане, в последнее время много сук и кобелей собирается в районе МУП «Горзеленстрой». Но, видимо, прохладная погода спугнула стаю, и они разбежались по теплым подвалам.

По свидетельствам другого очевидца, много гуляющих собак собирается на Волоколамском шоссе в районе дома № 47/51. Там располагаются автосервисные предприятия.

Собеседник рассказывал, что в 08:00 в этом районе обычно бегает более десятка особей. Проходить мимо них боязно.

Мне удалось сфотографировать трех собак, которые бегали по территории небольшой промзоны, а потом стояли рядом со мной у входа. Вели они себя дружелюбно и преданно заглядывали в глаза.

Но стоило мне попытался пройти в ворота, где располагаются мастерские, тут же навстречу выбежал огромный сидящий на цепи пес. Признаться, в первые секунды я опешил. Но затем он стал прыгать на меня и вилять хвостом, разыгравшись.

Однако идею пройти в глубь двора я оставил, потому что новоиспеченный лохматый друг начал уже довольно чувствительно покусывать меня сквозь рукав куртки. Кто знает, в шутку или всерьез? Да и три бегающих поодаль пса уже хотели присоединиться к «веселью». Делать, помимо прививки от коронавируса, прививку от бешенства очень не хотелось. Пришлось медленно отступать…