В Тверь привезут частицу Креста Господня: где поклониться и с какими молитвами обратиться к святыне

Частицу Креста Господня привезут в Воскресенский кафедральный собор Твери из Санкт-Петербурга. Фото: Анар МОВСУМОВ

В Тверь едет христианская святыня, имеющая особое значение для верующих, - частица Животворящего Креста Господня. Того самого креста, на котором, согласно христианскому верованию, был распят Иисус Христос.

Древнее распятие с частицей Животворящего Креста привезут в Воскресенский кафедральный собор (улица Баррикадная, 1) из Санкт-Петербурга. Святыня прибудет в субботу, 3 апреля, как раз ко времени начала всенощного бдения накануне Крестопоклонного воскресенья (3 апреля, в 17:00) и будет находиться до пятницы Крестопоклонной седмицы (9 апреля). Все эти дни частица Креста будет доступна для поклонения верующим.

- Крест Господень - большая святыня. Церковь поёт о нём, что он - украшение Вселенной. Что он - христианам радость, а бесам язва, - рассказал «КП»-Тверь» клирик Воскресенского кафедрального собора протоиерей Георгий Белодуров. - Иногда меня спрашивают: «Батюшка, зачем мы носим крестик? Его же никто не видит под одеждой». Я всегда отвечаю: кому надо, тот видит. Ангелы видят. И бесы видят: перед ними христианин, который находится под защитой Господа. Но у нас на груди только маленькое изображение. А в Тверь едет настоящая часть Честного древа, на котором был распят Спаситель.

С чем же идти к Кресту Господню, с какими просьбами и молитвами? Что нести к нему в знак благодарности?

- Когда мы попадаем в трудные ситуации, а они постоянно случаются, надо просить помощи Креста Господня, чтобы он огородил нас от бесов, которые создают для нас сложности в жизни, терзают искушениями. Крест Господень - наша защита, щит всякого православного христианина, - продолжает отец Георгий. - К частице Креста Господня, если вы хотите, можно нести цветы или пожертвования в знак благодарности за жертву Спасителя. Можно приходить со всякими молитвами. Но самое главное - мы идём к Кресту с любовью к Богу и благодарностью за его крестную жертву. За то, что он, как богочеловек, принял смерть и победил её, чтобы и нам показать дорогу к этой победе.

Кстати, Крест Господень был разделён на части не случайно. В своё время, когда Византии приходилось часто воевать, например, с соседним Персидским государством, захватчики считали Крест лакомой добычей, которую можно было бы продать за большие деньги.

- Чтобы Крест не попал в руки людей другой веры, было решено разделить его на части и послать их в разные места, где живут христиане: Афон, Рим, Константинополь. Так оказался Крест Господень и в наших местах, - говорит отец Георгий.

Обретение же Креста Господня, согласно верованию, считается настоящим чудом, и Животворящим Крест христиане называют не зря.

- Было найдено три креста: вместе с Христом были казнены ещё два разбойника. Мимо шла похоронная процессия. К крестам попросили поднести усопшего. И он ожил от прикосновения с Крестом Господним, - рассказывает протоиерей Георгий Белодуров. - Множество было с ним чудес - всех не перечислить. Например, чудо, связанное с Марией Египетской (христианская святая, считается покровительницей кающихся женщин. - Ред.). Она шла с паломниками на поклонение к Кресту Господню, но не смогла войти в храм: невидимая сила преградила ей дорогу. Ведь она была большая грешница и блудница. И её постигло раскаяние. Бог подарил ей это раскаяние и огромную силу преодолеть те испытания, которые на неё потом были возложены.

Чтобы поклониться святыне, никакой особенной подготовки не требуется. Тем, кто соблюдает пост, достаточно просто прийти на службу.

- Если вы не поститесь, примите хотя бы небольшие ограничения, - советует отец Георгий. - Сейчас принято говорить, что жизнь коротка, а значит, надо жить и радоваться. Но есть другие радости. Радость, что есть победа над смертью. Человек, который не знает этого, думает, что обречён на вечную смерть. А верующие уверены в том, что Бог дарует им вечную жизнь.