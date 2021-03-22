Коронавирус в Твери, последние новости на 22 марта 2021: приюту для бездомных помогли приобрести бытовую технику, на видео сняли больную лису

В Тверской области сделали прививку от коронавируса более 66 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 357 случаев заражения COVID-19 (+110 за сутки).

Выздоровели 34 175 человек (+122 за последние сутки).

Изолировано 1471 больных (-16).

Умерли 711 человек (+4 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 589 заболевших (+55 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2555 (+10);

Вышневолоцкий городской округ – 2026 (+14);

Ржев – 1996 (+10);

Торжок – 1549 (+1);

Калининский район – 1508 (+4);

Кимры – 1468 (+5).

Графика: Яндекс.

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 65 591 человек – это 98,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день прививку сделали 344 человека. В федеральный регистр внесена информация о 69 113 вакцинированных.

Напомним, в в регионе развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

В Твери завершилась благотворительная акция «Белый цветок», организованная отделом по делам молодежи Тверской епархии. Гостинице для бездомных имени святого Иоанна Кронштадтского собрали почти 206 тысяч рублей.

На деньги приобрели новую стиральная машина и холодильник. Оставшиеся денежные средства администрация предполагает направить на совершенствование системы противопожарной безопасности.

Гостиница находится в Твери, на проспекте Николая Корыткова, в доме №15 (бывший вытрезвитель).

Болеют и страдают не только люди. 20 марта в объектив камер в поселке Изоплит в Конаковском районе Тверской области попала облезлая лиса. Видео выложили в соцсетях в сообществе «Редкино NEWS». Под постом пользователи предположили, что лесная обитательница чем-то болеет.

Также выдвигали предположение, что лисица бешеная.

В любом случае, у людей проснулось сострадание. Большинство комментаторов жалеют животное.

На видео видно, что у рыжей плутовки облез хвост, шерсть свалялась. При этом она сильно хромает.

Графика ПТО.

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