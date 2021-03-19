За 2019-2020 годы суды Тверской области в 825 случаях срок заменили на штраф

За 2019-2020 годы суды в регионе в 825 случаях срок заменили на штраф. Фото: Степан КАМЕНЕВ

825 раз суд удовлетворил ходатайства следователей и сторон процесса о замене уголовного наказания на штрафы. В 70 случаях было отказано. Такова статистика предоставленная Тверским областным судом.

Все ходатайства рассматривали в положенный десятидневный срок. Слушания по ним чаще всего проводили на открытых судебных заседаниях. Реже – в закрытом формате, когда того требовала ситуация.

Все штрафы выплачивались в период от одного до трех месяцев.

Отказывали же в основном, из-за того, что в документах не было достаточных сведений, неправильно классифицировались действия подозреваемого (обвиняемого) или из материалов не было понятно – как фигурант дела заглаживал вину и возмещал ущерб.

Также встречались ситуации, когда у судебной инстанции не было данных о заработках обвиняемого и не было уверенности, что он выплатит штраф вместо отбывания срока.

И, конечно, не принимали ходатайство, если общественная опасность преступления была высока.

Также суд не назначал тому, кто преступил закон, штраф, если он возместил нанесенный ущерб не полностью, а лишь частично. Однако, признавался и нематериальный способ возместить ущерб – возвращение имущества, ремонт поврежденной вещи и т.д.

В каждом случае, когда просили срок заменить на штраф, суд внимательно рассматривал все обстоятельства дела. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Например, участок мирового суда № 43 в Тверской области рассмотрел дело, когда в качестве возмещения ущерба засчитали восстановление сломанных вещей и извинения обвиняемого. В другом случае обвиняемый Осташковским межрайонным судом Тверской области в экстремизме принес публичные извинения на своей странице в соцсетях, где писал экстремистские посты. Он также сделал благотворительный взнос в детский дом-интернат.

В 12 случаях подсудимые заглаживали вред, когда их неосторожные действия привели к смерти человека. Во внимание принимали личность преступника, его род занятий, степень раскаяния и т.д.

В четырех случаях ущерб возмещали третьим лицам.

В Тверской области, по данным отчета на сайте регионального суда, чаще всего прекращали уголовные дела и назначали штраф тем, кто совершил кражу (в том числе, с сообщниками), мошенничество, совершенное группой лиц (в том числе, дистанционно), присвоение или растрата чужого имущества (в том числе, группой лиц), грабеж, хулиганское повреждение или уничтожение чужого имуществ.

За 2019-20 годы судьи меняли уголовное наказание на штраф в 32 случаях коррупции, 13 гибели людей и в 20 нарушениях половой неприкосновенности.

Например, 30 апреля Торжокский городской суд оштрафовал обвиняемого в преступлении сексуального характера, вместо уголовного преследования. Причины?

Во-первых, мужчина впервые совершил преступление, и оно было средней тяжести, во-вторых, он признал вину и раскаялся, внес в фонд калязинского детдома 47 тысяч рублей, возместил ущерб потерпевшей. С материальным положением ответчика заплатить штраф в пользу государства не представлялось сложным.

Гособвинитель не смог обжаловать это решение.