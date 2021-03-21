Коронавирус в Твери, последние новости на 21 марта 2021: подснежники и вертолёт санавиации у областной больницы; ветер сильный, временами порывистый

Статистика по коронавирусу в Твери обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 247 случаев заражения COVID-19 (+112 за сутки).

Выздоровели 34053 человек (+120 за последние сутки).

Изолировано 1487 больных (-12).

Умерли 707 человек (+4 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11534 заболевших (+25 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2545 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 2012(+5);

Ржев – 1986 (+6);

Торжок – 1548 (+2);

Калининский район – 1504 (+4);

Кимры – 1463 (+5).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 65 247 человек – это 97,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировался 1071 человек. В федеральный регистр внесена информация о 59 946 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

В воскресенье, 21 марта, на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с. В этой связи МЧС обьявило штормовое предупреждение.

Возможен снег с дождём. Температатура воздуха будет колебаться от +1 градуса днем, до ночью до -1 градуса. Так что, будьте внимательнее. А если волею судеб будете у областной больницы в Заволжье - можете полюбоваться на первые подснежники на местной клумбе. Фото первоцветов, размещённое в тверских пабликах, снискало «лайки» и одобрительные отзывы. Позитив сегодня в цене. Сюда же, в областную больницу, доставил вертолёт санавиации минувшим днём тяжелобольного пациента из Осташкова.

19 марта в 21:15 вертолёт Ка-32 с бригадой врачей вылетал для неотложной помощи и транспортировки тяжелобольного пациента. В 00:52 пациент был доставлен в областную клиническую больницу Твери.

Вообще же развитие санавиации в регионе - в приоритете у региональных властей.

Согласно официальной информации областного правительства, в 2021 году на финансирование Национальной службы санитарной авиации из областного бюджета направят дополнительно 50,5 млн рублей, в 2022 году – 52,7 млн рублей, в 2023 году – 62,5 млн рублей.

Графика: ПТО

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