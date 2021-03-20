Погода на 20 марта 2021 в Твери: надолго ли к нам снег с дождем

Прогноз на 20 марта 2021 года в Твери опубликовали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Согласно прогнозу синоптиков, 20 марта в Твери будет прохладным и пасмурным. Об этом сообщает Тверской гидрометцентр.

В Твери днём субботу, 20 марта, ожидается до -1 градуса. А ночью температура опустится до -7.

Ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. В воскресенье и понедельник небо и вовсе затянут тучи - снег с дождём. Осадки будут обильными и прекратятся лишь ко вторнику. Западный ветер 20 марта будет дуть со скоростью 2 м/с днём и юго-западный со скоростью 3 м/с ночью.

Днём вероятность осадков - 64 процента, атмосферное давление остановится на отметке в 749 мм рт ст. Ночью давление немного понизится.

Одевайтесь теплее и будьте здоровы.

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